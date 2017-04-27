Большие тиражи книг стали редкостью в России, заявили в книжной палате

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Большие тиражи книг, которые составляют 100 тысяч экземпляров и более, стали редкостью в России, падение тиражей объясняется изменениями в технологиях, и это мировая тенденция, рассказала на пресс-конференции гендиректор Российской книжной палаты Елена Ногина.

"В 2016 году у нас было зарегистрировано 117,5 тысячи названий. Количество названий увеличилось на 4% по сравнению с 2015 годом, но у нас практически не стало больших тиражей — 100 тысяч и более экземпляров. За 2016 год зарегистрировано всего 160 названий, это крохотное количество. Половина изданий — это книги тиражом 500 экземпляров", — рассказала Ногина.

Падение тиражей Ногина объяснила изменениями в издательских технологиях, отметив, что это мировая тенденция.

"Это объяснимо — меняются издательские технологии, практически нет издательств, выпускающих большие тиражи, мы считаем хорошим тиражом от 3 тысяч до 5 тысяч экземпляров", — сказала гендиректор Российской книжной палаты.

По ее словам, в числе лидеров рейтинга авторов по-прежнему остаются "женщины-детективщицы": Дарья Донцова, Татьяна Полякова, Татьяна Устинова.

"Приятно видеть в первых рядах рейтинга детских писателей Корнея Чуковского и Агнию Барто наряду с автором книжек-раскрасок Владимиром Степановым", — подчеркнула Ногина.

Первое в мире государственное учреждение для учета печатной продукции Российской книжной палаты было создано 27 апреля (10 мая) в 1917 году в Петрограде.