Красная площадь будет закрыта с 4 по 9 мая

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Красная площадь будет закрыта для посещения с 4 по 9 мая в связи с подготовкой и проведением празднования Дня Победы, говорится в информационном сообщении Центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны Российской Федерации.

"В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., с 4 по 9 мая 2017 года Красная площадь будет закрыта для посещения", — говорится в сообщении.