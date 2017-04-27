В МИД России подтвердили упразднение должности омбудсмена

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что должность уполномоченного МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права будет упразднена.

Она пояснила, что в МИД РФ существует департамент, который занимается вопросами прав человека. "На определенном этапе на правочеловеческом направлении, на направлении международного сотрудничества нужно было начать или инициировать, стать во главе нового направления работы, а именно подготовки ежегодных докладов по правам человека в мире. Такие доклады готовятся во многих странах, в России они до недавнего времени не готовились, поэтому в том числе и в основном для этой цели был введен дополнительный инструмент, чтобы в принципе оценить то, как это можно было бы сделать", — сказала она на брифинге.

"Константин Долгов, который до этого был заместителем постоянного представителя РФ при ООН, имел богатейший опыт международного сотрудничества, был приглашен для того, чтобы эту работу начать. На сегодняшний момент механизм работает прекрасно, департамент существует, огромное количество специалистов есть, поэтому все уходит в лоно "родного" департамента, который будет эту работу, которая уже выведена Долговым на должный уровень, вести дальше. Никакого секрета, просто оптимизация с учетом реалий дня", — добавила дипломат.

При этом по ее словам, после упразднения должности департамент по гуманитарному сотрудничеству и правам человека продолжит готовить доклады по правочеловеческой тематике.