Песков рассказал, сколько лет носит георгиевскую ленточку
16:3327.04.2017
(обновлено: 16:34 27.04.2017)
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких ограничений при ношении и использовании символики георгиевской ленточки быть не должно, и отметил, что сам носит ленту на своей сумке уже около 8 лет и гордится этим.
Ранее ряд СМИ сообщали, что в Москве планируется проведение рейдов против неэтичного использования изображения георгиевской ленты и других символов Победы.
"Знаете, вопрос сложный, а главное – это такие достаточно необычные намерения. Я не думаю, что в Кремле есть какая-то позиция. Расскажу вам про себя. Я уже лет 8 ношу георгиевскую ленточку на своей сумке. Каждый день: на работу, во все командировки, эта георгиевская ленточка облетела весь мир со мной. И я ей горжусь. И мне не хотелось бы, чтобы меня кто-то наказывал за то, что я ношу георгиевскую ленточку на своей сумке", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не считают в Кремле, что "сейчас действительно нужно ограничивать применение этого символа".
Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году, с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы.
Всероссийская акция "Георгиевская ленточка", объединяющая миллионы людей во многих странах мира, стартовала 24 апреля.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная патриотической акции. В ней приняли участие генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, замглавы Россотрудничества Александр Радьков, руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная патриотической акции. В ней приняли участие генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, замглавы Россотрудничества Александр Радьков, руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
© РИА Новости . Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что "Георгиевская ленточка" уже стала символом связи поколений и памяти. "Хочется, чтобы она стала еще и "прививкой" от повторения войн", - сказал он.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что "Георгиевская ленточка" уже стала символом связи поколений и памяти. "Хочется, чтобы она стала еще и "прививкой" от повторения войн", - сказал он.
В 2017 году в акции "Георгиевская ленточка" примут участие почти 90 стран мира.
По словам замглавы Россотрудничества Александра Радькова, с каждым годом акция становится все более масштабной и популярной.
За рубежом большую часть ленточек планируется раздать в странах СНГ. Повышенный интерес к акции проявляют в Молдавии, Белоруссии, Армении, Таджикистане, Киргизии, Узбекистане и Туркмении.
В Европе наиболее масштабно акция будет проходить в Сербии, Болгарии, Германии, Италии, Словакии и Греции.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ США георгиевские ленточки раздадут в Вашингтоне и Нью-Йорке. В Латинской Америке - в Аргентине, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. "В этом году впервые акция "Георгиевская ленточка" пройдет в представительствах Россотрудничества в Афганистане, Македонии и Черногории", — отметил Радьков.
В США георгиевские ленточки раздадут в Вашингтоне и Нью-Йорке. В Латинской Америке - в Аргентине, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. "В этом году впервые акция "Георгиевская ленточка" пройдет в представительствах Россотрудничества в Афганистане, Македонии и Черногории", — отметил Радьков.
© РИА Новости . Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкОсобенностью акции этого года станет опрос об истории георгиевской ленточки, который будут проводить волонтеры, прежде чем выдать ее желающим, сообщила руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
Особенностью акции этого года станет опрос об истории георгиевской ленточки, который будут проводить волонтеры, прежде чем выдать ее желающим, сообщила руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкОна пояснила, что, если человек не может ответить на заданные вопросы, то вместе с георгиевской ленточкой ему выдадут листовку, где с одной стороны описана история ее появления, а с другой — памятка о том, как правильно ее носить.
Она пояснила, что, если человек не может ответить на заданные вопросы, то вместе с георгиевской ленточкой ему выдадут листовку, где с одной стороны описана история ее появления, а с другой — памятка о том, как правильно ее носить.
Организаторы ожидают, что в 2017 году в акции примут участие 85 регионов России и 70 стран мира.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПервая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году. С тех пор накануне Дня Победы люди прикрепляют к своей одежде и автомобилям черно-оранжевые ленточки, ставшие символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне.
Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году. С тех пор накануне Дня Победы люди прикрепляют к своей одежде и автомобилям черно-оранжевые ленточки, ставшие символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне.