Песков рассказал, сколько лет носит георгиевскую ленточку

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких ограничений при ношении и использовании символики георгиевской ленточки быть не должно, и отметил, что сам носит ленту на своей сумке уже около 8 лет и гордится этим.

Ранее ряд СМИ сообщали, что в Москве планируется проведение рейдов против неэтичного использования изображения георгиевской ленты и других символов Победы.

"Знаете, вопрос сложный, а главное – это такие достаточно необычные намерения. Я не думаю, что в Кремле есть какая-то позиция. Расскажу вам про себя. Я уже лет 8 ношу георгиевскую ленточку на своей сумке. Каждый день: на работу, во все командировки, эта георгиевская ленточка облетела весь мир со мной. И я ей горжусь. И мне не хотелось бы, чтобы меня кто-то наказывал за то, что я ношу георгиевскую ленточку на своей сумке", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не считают в Кремле, что "сейчас действительно нужно ограничивать применение этого символа".

Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году, с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы.