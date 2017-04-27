Москва встала в восьмибальных пробках

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Пробки на дорогах Москвы достигли 8 баллов по состоянию на 16.00 мск в четверг, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

"Сегодня на дорогах Москвы предпраздничный ажиотаж, дождь и перекрытия после 17.00. Уже 8 баллов", — говорится в сообщении в микроблоге Twitter.

Ранее в ЦОДД предупреждали, что дорожная ситуация в Москве может ухудшиться в канун праздников. Также в городе начались работы по благоустройству улиц, из-за чего, по прогнозам ЦОДД, пробки в Москве как в утренние, так и в вечерние часы пик могут достигать 10 баллов, а сами часы пик увеличатся в этот период на 1-1,5 часа.