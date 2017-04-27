В Кремле ответили на вопрос, следит ли Путин за деятельностью Ходорковского

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Кремле неизвестно о какой-либо деятельности Михаила Ходорковского, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"За какой деятельностью? Нам неизвестно о какой-то деятельности Михаила Ходорковского", — сказал Песков, отвечая на вопрос, следит ли президент за деятельностью Ходорковского в течение последних лет.

Ранее в четверг стало известно, что Минюст России внес ряд иностранных организаций, в том числе созданную по инициативе Михаила Ходорковского "Открытую Россию", в перечень иностранных компаний, деятельность которых признана нежелательной в РФ.