Кремль ответил на призывы к незаконной акции в Москве 29 апреля

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Призывы участвовать в несогласованной акции оппозиции 29 апреля в Москве являются призывами к совершению противоправных действий, такие действия приведут к законной реакции властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что, действительно, существуют некие лица, которые опять призывают совершать противоправные действия, в условиях, когда город Москва изъявил готовность предоставить возможность законным образом собраться и провести те или иные акции. Несмотря на это, все равно звучат призывы к незаконным действиям. Это, естественно, приведет к реакции властей — абсолютно законной реакции властей в рамках законодательства", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, знают ли в Кремле о готовящейся акции.

Говоря о возможности передать петицию в администрацию главы государства, которую участники акции 29 апреля называют своей главной целью, пресс-секретарь президента напомнил, что приемная президента работает в обычном режиме.

"Что касается обращения в приемную президента – будь то Москва или в других городах — то приемные всегда работают в обычном режиме, достаточно напряженном режиме. Туда ежедневно приходит очень много людей, которые обращаются с различными проблемами. Существует определенный порядок обработки этих обращений, все обращения обрабатываются и максимально возможные меры принимаются", — отметил пресс-секретарь президента.