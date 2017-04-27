В Кремле опровергли причастность к передаче Исаакиевского собора РПЦ

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Информация о договоренности между патриархом Кириллом и президентом Владимиром Путиным о передаче Исаакиевского собора РПЦ не соответствует действительности, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, этот вопрос не входит в прерогативу президента.

"Мы неоднократно подчеркивали, что это является задачей городских властей. Поэтому, скажем так, согласовывать какие-то варианты, связанные с передачей тех или иных объектов РПЦ в городе Санкт-Петербурге президент не мог", — добавил Песков.

Ранее власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Позднее Горизбирком Петербурга утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о судьбе Исаакиевского собора.