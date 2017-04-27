В Москве ограничат движение по Якиманской набережной

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Новая пешеходная зона появится в районе Якиманской набережной, во время работ по благоустройству с 10 мая движение машин там будет закрыто, сообщается в четверг на портале столичной мэрии.

Работы по программе "Моя улица" будут вестись в части Якиманской набережной от ее пересечения с 3-м Голутвинским переулком до пересечения с Большой Якиманкой, а также на примыкающем к ней участке 3-го Голутвинского переулка до его пересечения с 1-м Голутвинским переулком.

"Движение автомобилей на этих участках прекратится с 10 мая. Возможность проезда сохранят только для специального и обслуживающего транспорта", — говорится в сообщении.

Для пешеходов организовали проходы с временными деревянными настилами. Для автомобилистов предусмотрели пути объезда по 1-му Голутвинскому переулку и улице Большая Якиманка. Для этого уже изменили направление движения по 1-му Голутвинскому переулку.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся на портале, в пешеходной зоне будут организованы видовые площадки, скамейки для отдыха, вдоль прогулочной территории появятся фонари с энергосберегающими лампами, будут высажены деревья.

Отмечается, что часть набережной и участок 3-го Голутвинского переулка, которые станут полностью пешеходными, — одни из самых узких в городе, поэтому водители и сейчас объезжают их по другим маршрутам.

В настоящее время на этих улицах, по данным портала мэрии, прокладывают кабельную канализацию для того, чтобы убрать в нее воздушные провода. Кроме того, там предстоит провести реконструкцию ливневки. После этого подрядные организации замостят новую пешеходную зону крупной гранитной плиткой.

По программе "Моя улица" благоустроить планируется всю Якиманскую набережную. На ее участке от Патриаршего моста до Большой Полянки сохранится автомобильное движение, при этом расширятся тротуары за счет оптимизации ширины полос.