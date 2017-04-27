Уровень поддержки Путина и Медведева почти не изменился, показал опрос

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Степень поддержки президента России Владимира Путина среди населения продолжает оставаться высокой, в апреле свое одобрение деятельности президента высказали 82% респондентов; число россиян, поддерживающих премьер-министра Дмитрия Медведева, выросло на 2 пункта до 44%, гласят данные опроса "Левада-центра".

Как сообщается, процент одобряющих деятельность Путина за прошедший месяц не изменился, придерживаются противоположной точки зрения о работе президента 18%. Согласно данным "Левада-центра", несмотря на рост на 2% поддержки деятельности Медведева по сравнению с мартом, тех, кто не одобряет работу премьера, по-прежнему больше — 54% опрошенных.

Говоря о работе российского правительства, 46% респондентов заявили о своем одобрении, что на 3% больше, чем месяцем ранее; а 53% сообщили об обратном. По данным "Левада-центра", 57% опрошенных также заявили о неодобрении работы Госдумы, в поддержку деятельности высказались 42% респондентов. В то же время, согласно приведенным данным, более половины опрошенных россиян сообщили, что одобряют деятельность главы своего региона, не одобряют — 45%.

Рейтинг политиков, пользующихся наибольших доверием у россиян, по данным "Левада-центра", возглавили Путин (54%), глава МИД Сергей Лавров (25%), министр обороны Сергей Шойгу (23%).

Кроме того, согласно данным опроса, 51% россиян считают, что дела в стране в настоящее время в целом идут в правильном направлении, противоположной точки зрения придерживаются 32% опрошенных, затруднились ответить на вопрос 17% респондентов.

Опрос проведен 21-24 апреля 2017 года среди 1600 человек в возрасте старше 18 лет в населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Погрешность исследования не превышала 3,4%.