В Москве на две недели закроют парковку по маршруту Парада Победы

Парадный расчет Сухопутных войск вооруженных сил РФ проходит по Красной площади Москвы во время военного парада. Архивное фото

Парадный расчет Сухопутных войск вооруженных сил РФ проходит по Красной площади Москвы во время военного парада. Архивное фото

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Парковочное пространство в Москве вблизи маршрута прохождения военной техники будет ограничено с 27 апреля по 9 мая из-за репетиций и проведения Парада Победы, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Так, будет запрещена парковка по маршруту прохождения военной техники, в том числе на улице Народного Ополчения, Красной Пресне и Баррикадной. Для дополнительного информирования граждан на автомобили, припаркованные на данных улицах в момент установки знаков, будут раскладывать информационные листовки.

В ЦОДД попросили водителей быть более внимательными, обращать внимание на дорожные знаки и не парковаться под запрещающими знаками во избежание эвакуации.