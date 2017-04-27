В Москве на две недели закроют парковку по маршруту Парада Победы

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Парковочное пространство в Москве вблизи маршрута прохождения военной техники будет ограничено с 27 апреля по 9 мая из-за репетиций и проведения Парада Победы, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Так, будет запрещена парковка по маршруту прохождения военной техники, в том числе на улице Народного Ополчения, Красной Пресне и Баррикадной. Для дополнительного информирования граждан на автомобили, припаркованные на данных улицах в момент установки знаков, будут раскладывать информационные листовки.
В ЦОДД попросили водителей быть более внимательными, обращать внимание на дорожные знаки и не парковаться под запрещающими знаками во избежание эвакуации.