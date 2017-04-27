Страховщики не ждут быстрого эффекта от "натурального" ОСАГО

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские страховщики надеются, что новый закон о натуральном возмещении по ОСАГО поможет победить недобросовестных посредников-автоюристов, чья чрезмерная активность является причиной высокой убыточности ОСАГО в ряде регионов РФ. Вместе с тем, большинство из них не ждут быстрого эффекта от реализации этого закона, а некоторые вообще опасаются новой волны мошенничества. Об этом РИА Новости рассказали участники страхового рынка.
Федеральный закон о приоритете натурального возмещения по ОСАГО перед денежной выплатой вступает в силу 28 апреля 2017 года. Он будет введен на всей территории РФ, однако действие закона распространится только на новые договоры обязательной "автогражданки", которые будут заключены после 28 апреля.
Отложенный эффект
Страховое сообщество возлагает большие надежды на реформирование системы ОСАГО, в частности на замену денежных выплат натуральным возмещением, но эффекта от реализации поправок в краткосрочной перспективе не ожидает. "Эффект от реализации закона страховое сообщество и автовладельцы смогут оценить в лучшем случае через 9-12 месяцев", — считают в РСА.
"Первые результаты будут заметны уже через год. Для полной оценки последствий произошедших изменений потребуется полтора-два года", — считает директор по развитию страхования СК "МАКС" Сергей Печников.
По мнению директора дирекции розничного бизнеса СПАО "Ингосстрах" Виталия Княгиничева, так как закон распространяется только на вновь выданные полисы, о каких-то прогнозах говорить преждевременно. "Но очевидно, что из-за противоречий, которые сегодня есть в законе, не все потерпевшие смогут использовать ремонт как форму возмещения по ОСАГО, и автовладельцы, проживающие в разных регионах, окажутся в неравных условиях", — заметил он.
"Ситуация в целом по рынку станет понятна после первых заявленных убытков по новой системе", — считают в "Альфастраховании".
Неспящее око
Страховщики ожидают положительных изменений от данного закона, но заявляют, что полностью эти нововведения проблем с недобросовестными автоюристами не решат, а внедрение новых поправок может спровоцировать новую волну мошеннических действий.
"Связано это в первую очередь с несовершенным законодательством, в котором автоюристы смогут найти лазейки для легкого заработка. Однако, безусловно, поправки – барьер на пути недобросовестных автоюристов", — прокомментировал Кузнецов.
"Вопрос о деятельности автоюристов пока остается открытым, так как закон оставил довольно много лазеек для мошенников. У них остается возможность обойти требования закона о натуральной форме возмещения и получить выплату денежными средствами", — продолжил Княгиничев.
Эксперт рассказал, что в отдельных регионах получением незаконных выплат по ОСАГО занимаются крупные организованные преступные группы, для которых не составит труда путем согласованных действий загрузить конкретную СТО (Станцию технического обслуживания — ред.) таким образом, чтобы она не могла больше принимать ТС на ремонт, что приведет к невозможности выполнения страховщиком обязательств и к необходимости осуществления выплаты в денежной форме.
"По сути это означает, что страховые компании по-прежнему будут испытывать серьезное давление со стороны мошенников и автоюристов, что будет негативно влиять как на их финансовое положение, так и на доступность ОСАГО для граждан", — пояснил Княгиничев.
По данным союза, на ОСАГО приходится более 68% от всего страхового мошенничества. В РСА считают, что необходимо расширить полномочия страховых компаний в рамках расследования страховых случаев, обеспечить более тщательное рассмотрение обращений граждан, страховых компаний, РСА относительно случаев страхового мошенничества, особенно в судебной практике, контролировать законность отказов в возбуждении уголовных дел, усилить информационно-разъяснительную работу среди населения.
Новый импульс
Вместе с тем, страховщики надеются, что закон о натуральном возмещении даст ОСАГО новый импульс для развития.
"Механизм натурального возмещения уже более 20 лет вполне успешно работает в сегменте каско. Благодаря активному распространению натуральной формы возмещения клиенты получат возможность отремонтировать поврежденный в ДТП автомобиль за счет страховщика. Им не нужно ждать получения страховой выплаты, заниматься организацией ремонта и так далее", — пояснил Княгиничев.
"Мы уже предлагаем всем нашим клиентам натуральную форму возмещения. Причем идем к тому, чтобы максимально наших клиентов направлять на ремонт на дилерские станции, где, как известно, очень высокое качество ремонта. В компании работают профессиональные техники-эксперты, которые в случае спорных ситуаций с ремонтом разберутся и решат данный вопрос", — продолжил Кузнецов.
А Печников отметил, что основное, что дает новый закон – это возможность для добросовестных потребителей возможность привести пострадавшее ТС к тому состоянию, в котором оно было до момента ДТП.
Иная модель взаимоотношений
Новый закон о натуральном возмещении в ОСАГО отразится и на взаимодействии страховщиков, автовладельцев и СТО.
"Подключение СТО к работе с возмещением по ОСАГО приведет к развитию отношений с СТО и ужесточению практики работы со станциями, поскольку закон предъявляет жесткие требования к срокам и качеству ремонта. При этом, в зависимости от того, как эволюционирует рынок услуг СТО, будет зависеть, в каком объеме останется объем выплат в денежной форме", — заявил Печников.
9.1%Положительно, ремонт лучше выплат
23.3%Меня устраивал старый порядок
52.9%Хочется, чтобы был выбор компенсации
14.7%Мне все равно как, лишь бы возмещали ущерб
Хотя, в частности, гендиректор "Ингосстраха" Михаил Волков заявил, что его компания не планирует развивать собственную сеть СТО, так как они уже имеют одну из самых качественно налаженных систем работы с автодилерами и СТО.
Кузнецов добавил, что со станциями может потребоваться заключение дополнительных соглашений, которые позволят учесть новые требования законодательства. "В настоящее время на рынке наблюдается определенный ажиотаж среди СТО, желающих заключить договор на ремонт транспортных средств по ОСАГО. Предложения о сотрудничестве в нашу компанию поступают ежедневно. Однако несоответствие СТО предъявляемым требованиям, сформулированным в нашей компании, не позволяют заключить договоры со всеми претендентами", — рассказал он.
Кроме того, принятие поправок к закону, по словам Кузнецова, потребует расторжения уже действующих договоров с партнерами, которые не будут соответствовать требованиям к СТО, изложенным в окончательной редакции закона.
По его словам, само понятие качества ремонта, или, как сказано в документе, "недостатки ремонта", сегодня никакими регламентами не определено, и эту субъективность легко можно "монетизировать" за счет страховщика. "Было бы только желание – и, как показывает практика, из подобных желаний моментально вырастает целый бизнес", — сказал Княгиничев, добавив, что неправильно ответственность за сроки и качество возлагать на страховщика, а не на исполнителя ремонта.
Кроме того, по мнению Княгиничева, размер пени за задержку сроков ремонта должен был бы составлять не более 0,1% за каждый день просрочки, иначе пени становятся для потерпевшего средством обогащения (в законе — 0,5% от суммы страхового возмещения).
Княгиничев также обратил внимание на большую вероятность задержки сроков ремонта, которая возможна по крупным убыткам и сложным ремонтам (в законе — не более 30 дней со дня предоставления автомобиля на СТО). "Значительный размер потенциального штрафа приведет к тому, что страховщик и СТО будут не заинтересованы осуществлять серьезный ремонт, а также к тому, что СТО во избежание штрафа будет стремиться завершить ремонт в срок, даже в ущерб его качеству", — заключил он.