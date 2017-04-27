Страховщики не ждут быстрого эффекта от "натурального" ОСАГО

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские страховщики надеются, что новый закон о натуральном возмещении по ОСАГО поможет победить недобросовестных посредников-автоюристов, чья чрезмерная активность является причиной высокой убыточности ОСАГО в ряде регионов РФ. Вместе с тем, большинство из них не ждут быстрого эффекта от реализации этого закона, а некоторые вообще опасаются новой волны мошенничества. Об этом РИА Новости рассказали участники страхового рынка.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), из-за активной деятельности недобросовестных посредников-автоюристов отрасль уже потеряла около 50 миллиардов рублей. Эти автоюристы отслеживают ДТП, выезжают на места аварий, скупают у их участников требования, выплачивая им небольшие деньги прямо на месте, а затем через суд взыскивают со страховщиков значительные суммы.

Федеральный закон о приоритете натурального возмещения по ОСАГО перед денежной выплатой вступает в силу 28 апреля 2017 года. Он будет введен на всей территории РФ, однако действие закона распространится только на новые договоры обязательной "автогражданки", которые будут заключены после 28 апреля.

Отложенный эффект

Страховое сообщество возлагает большие надежды на реформирование системы ОСАГО, в частности на замену денежных выплат натуральным возмещением, но эффекта от реализации поправок в краткосрочной перспективе не ожидает. "Эффект от реализации закона страховое сообщество и автовладельцы смогут оценить в лучшем случае через 9-12 месяцев", — считают в РСА.

"Первые результаты будут заметны уже через год. Для полной оценки последствий произошедших изменений потребуется полтора-два года", — считает директор по развитию страхования СК "МАКС" Сергей Печников.

А заместитель гендиректора по розничным видам страхования СК "Согласие" Дмитрий Кузнецов полагает, что первые результаты можно будет оценить не ранее, чем через полгода.

По мнению директора дирекции розничного бизнеса СПАО "Ингосстрах" Виталия Княгиничева, так как закон распространяется только на вновь выданные полисы, о каких-то прогнозах говорить преждевременно. "Но очевидно, что из-за противоречий, которые сегодня есть в законе, не все потерпевшие смогут использовать ремонт как форму возмещения по ОСАГО, и автовладельцы, проживающие в разных регионах, окажутся в неравных условиях", — заметил он.

"Ситуация в целом по рынку станет понятна после первых заявленных убытков по новой системе", — считают в "Альфастраховании".

Неспящее око

Страховщики ожидают положительных изменений от данного закона, но заявляют, что полностью эти нововведения проблем с недобросовестными автоюристами не решат, а внедрение новых поправок может спровоцировать новую волну мошеннических действий.

"Связано это в первую очередь с несовершенным законодательством, в котором автоюристы смогут найти лазейки для легкого заработка. Однако, безусловно, поправки – барьер на пути недобросовестных автоюристов", — прокомментировал Кузнецов.

По словам Печникова, трудно представить, что закон исключит деятельность автоюристов, скорее она просто видоизменится. "Вспомним, что закон вводит натуральное возмещение в основном только для легковых авто физлиц, поэтому у автоюристов остается еще довольно широкое поле для практики", — уточнил он.

"Вопрос о деятельности автоюристов пока остается открытым, так как закон оставил довольно много лазеек для мошенников. У них остается возможность обойти требования закона о натуральной форме возмещения и получить выплату денежными средствами", — продолжил Княгиничев.

Эксперт рассказал, что в отдельных регионах получением незаконных выплат по ОСАГО занимаются крупные организованные преступные группы, для которых не составит труда путем согласованных действий загрузить конкретную СТО (Станцию технического обслуживания — ред.) таким образом, чтобы она не могла больше принимать ТС на ремонт, что приведет к невозможности выполнения страховщиком обязательств и к необходимости осуществления выплаты в денежной форме.

"По сути это означает, что страховые компании по-прежнему будут испытывать серьезное давление со стороны мошенников и автоюристов, что будет негативно влиять как на их финансовое положение, так и на доступность ОСАГО для граждан", — пояснил Княгиничев.

"Пока мы ждем эффекта от принятых поправок, страховые мошенники изобретают новые способы незаконного обогащения, уходят в интернет, клонируют сайты страховых компаний, создают "маркетплейсы". Принимаемых нами мер недостаточно для изменения ситуации. Необходимо усиливать ресурсы, которыми обладают местные органы исполнительной власти и правоохранительной системы", — подчеркнули в РСА.

По данным союза, на ОСАГО приходится более 68% от всего страхового мошенничества. В РСА считают, что необходимо расширить полномочия страховых компаний в рамках расследования страховых случаев, обеспечить более тщательное рассмотрение обращений граждан, страховых компаний, РСА относительно случаев страхового мошенничества, особенно в судебной практике, контролировать законность отказов в возбуждении уголовных дел, усилить информационно-разъяснительную работу среди населения.

Новый импульс

Вместе с тем, страховщики надеются, что закон о натуральном возмещении даст ОСАГО новый импульс для развития.

"Механизм натурального возмещения уже более 20 лет вполне успешно работает в сегменте каско. Благодаря активному распространению натуральной формы возмещения клиенты получат возможность отремонтировать поврежденный в ДТП автомобиль за счет страховщика. Им не нужно ждать получения страховой выплаты, заниматься организацией ремонта и так далее", — пояснил Княгиничев.

Кроме того, по словам Княгиничева, внедрение натуральной формы должно привести к повышению уровня безопасности дорожного движения. Эксперт считает, что когда вред будет возмещаться ремонтом на станции технического обслуживания по направлению страховщика, количество неисправных транспортных средств на дорогах существенно сократится.

"Мы уже предлагаем всем нашим клиентам натуральную форму возмещения. Причем идем к тому, чтобы максимально наших клиентов направлять на ремонт на дилерские станции, где, как известно, очень высокое качество ремонта. В компании работают профессиональные техники-эксперты, которые в случае спорных ситуаций с ремонтом разберутся и решат данный вопрос", — продолжил Кузнецов.

А Печников отметил, что основное, что дает новый закон – это возможность для добросовестных потребителей возможность привести пострадавшее ТС к тому состоянию, в котором оно было до момента ДТП.

Иная модель взаимоотношений

Новый закон о натуральном возмещении в ОСАГО отразится и на взаимодействии страховщиков, автовладельцев и СТО.

"Подключение СТО к работе с возмещением по ОСАГО приведет к развитию отношений с СТО и ужесточению практики работы со станциями, поскольку закон предъявляет жесткие требования к срокам и качеству ремонта. При этом, в зависимости от того, как эволюционирует рынок услуг СТО, будет зависеть, в каком объеме останется объем выплат в денежной форме", — заявил Печников.

По его словам, несомненно, будут развиваться процессы вертикальной интеграции с СТО, когда крупные страховщики будут развивать свои собственные сети СТО, как, например, происходит с рынком ДМС и негосударственными медицинскими учреждениями. "Эти процессы сопровождали и развитие рынка каско, но подключение рынка ОСАГО к работе с СТО может послужить драйвером данного направления", — отметил Печников.

Хотя, в частности, гендиректор "Ингосстраха" Михаил Волков заявил, что его компания не планирует развивать собственную сеть СТО, так как они уже имеют одну из самых качественно налаженных систем работы с автодилерами и СТО.

Кузнецов добавил, что со станциями может потребоваться заключение дополнительных соглашений, которые позволят учесть новые требования законодательства. "В настоящее время на рынке наблюдается определенный ажиотаж среди СТО, желающих заключить договор на ремонт транспортных средств по ОСАГО. Предложения о сотрудничестве в нашу компанию поступают ежедневно. Однако несоответствие СТО предъявляемым требованиям, сформулированным в нашей компании, не позволяют заключить договоры со всеми претендентами", — рассказал он.

Кроме того, принятие поправок к закону, по словам Кузнецова, потребует расторжения уже действующих договоров с партнерами, которые не будут соответствовать требованиям к СТО, изложенным в окончательной редакции закона.

"Пока новый закон не определяет четких взаимоотношений между страховщиком, автовладельцем и СТО. Фактически строго следовать его букве невозможно, необходима большая работа по созданию инфраструктуры ремонтных организаций, специальных экспертиз, системы сертификации экспертов и многих других составляющих этой системы", — продолжил Княгиничев.

По его словам, само понятие качества ремонта, или, как сказано в документе, "недостатки ремонта", сегодня никакими регламентами не определено, и эту субъективность легко можно "монетизировать" за счет страховщика. "Было бы только желание – и, как показывает практика, из подобных желаний моментально вырастает целый бизнес", — сказал Княгиничев, добавив, что неправильно ответственность за сроки и качество возлагать на страховщика, а не на исполнителя ремонта.

Кроме того, по мнению Княгиничева, размер пени за задержку сроков ремонта должен был бы составлять не более 0,1% за каждый день просрочки, иначе пени становятся для потерпевшего средством обогащения (в законе — 0,5% от суммы страхового возмещения).

Княгиничев также обратил внимание на большую вероятность задержки сроков ремонта, которая возможна по крупным убыткам и сложным ремонтам (в законе — не более 30 дней со дня предоставления автомобиля на СТО). "Значительный размер потенциального штрафа приведет к тому, что страховщик и СТО будут не заинтересованы осуществлять серьезный ремонт, а также к тому, что СТО во избежание штрафа будет стремиться завершить ремонт в срок, даже в ущерб его качеству", — заключил он.