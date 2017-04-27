Синоптики рассказали о погоде в Москве на майские праздники

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Москвичи будут вознаграждены прекрасной погодой в майские праздники, сообщил журналистам в четверг директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если москвичи не будут роптать по поводу такой дождливой нехолодной погоды (стоявшей практически весь апрель), начиная с 29 числа они будут вознаграждены по настоящему замечательной погодой", — сказал он на пресс-конференции в Москве.

По словам Вильфанда, в субботу, 29 апреля в погоде произойдут "существенные изменения, температура повысится на 10 градусов" и составит примерно плюс 20-22 градуса днем. В воскресенье, 30 апреля, — плюс 21-23 градуса, без осадков. Первого мая москвичей ожидает небольшой дождь, днем температура 19-24 градуса тепла, 2 мая слегка повысится вероятность осадков при температуре плюс 17-22 градуса.