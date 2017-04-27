Страховщики указали на недостатки в законе о натуральных выплатах в ОСАГО

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Вступающий в силу закон о натуральных выплатах в ОСАГО сохраняет риски мошенничества в этой сфере, заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, которого цитирует пресс-служба организации.
Юргенс отметил, что идея закона предполагала исключение мошенников из взаимодействия страховщика и потребителя услуги ОСАГО, так как возмещение должно производиться в натуральной форме, то есть ремонтом.
"Однако в ходе работы над документом в нем появились дополнительные требования по критериям доступности СТО, по гарантийным срокам, по использованию новых деталей, что потенциально сужает использование восстановительного ремонта, соответственно, сохраняет наличность при возмещении в ОСАГО. Поэтому риски мошенничества сохраняются", — сказал глава РСА.
Однако Юргенс отметил, что в любом случае страховое сообщество возлагает большие надежды на эту реформу. Хотя положительный эффект будет виден не сразу, так как действие поправок распространяется только на новые договоры. "Постепенно начнет накапливаться статистика и практика применения этих норм, что в дальнейшем позволит усовершенствовать и "докрутить" этот закон", — подчеркнул глава РСА.