Страховщики указали на недостатки в законе о натуральных выплатах в ОСАГО

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Вступающий в силу закон о натуральных выплатах в ОСАГО сохраняет риски мошенничества в этой сфере, заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, которого цитирует пресс-служба организации.

Федеральный закон о приоритете натурального возмещения по ОСАГО перед денежной выплатой вступает в силу 28 апреля. Вводится он на всей территории РФ, но будет действовать только в отношении новых договоров обязательной "автогражданки", заключенных после 28 апреля 2017 года. Закон должен помочь российским страховщикам победить недобросовестных автоюристов, чья чрезмерная активность является причиной высокой убыточности ОСАГО в ряде российских регионов. Они отслеживают ДТП, выезжают на места аварий, скупают у их участников требования, выплачивая им небольшие деньги прямо на месте, а затем через суд взыскивают со страховщиков значительные суммы.

Юргенс отметил, что идея закона предполагала исключение мошенников из взаимодействия страховщика и потребителя услуги ОСАГО, так как возмещение должно производиться в натуральной форме, то есть ремонтом.

"Однако в ходе работы над документом в нем появились дополнительные требования по критериям доступности СТО, по гарантийным срокам, по использованию новых деталей, что потенциально сужает использование восстановительного ремонта, соответственно, сохраняет наличность при возмещении в ОСАГО. Поэтому риски мошенничества сохраняются", — сказал глава РСА.

Он напомнил, что закон устанавливает максимальный срок восстановительного ремонта — 30 дней и обязывает использовать только новые детали, что "сильно сужает круг потенциальных потребителей этой услуги". "Поставки деталей в отдаленные регионы занимают время, соответственно, в срок уложиться сложно. А праворукие автомобили, которых предостаточно на Дальнем Востоке, вообще практически выпадают из этой схемы", — сказал он.

Однако Юргенс отметил, что в любом случае страховое сообщество возлагает большие надежды на эту реформу. Хотя положительный эффект будет виден не сразу, так как действие поправок распространяется только на новые договоры. "Постепенно начнет накапливаться статистика и практика применения этих норм, что в дальнейшем позволит усовершенствовать и "докрутить" этот закон", — подчеркнул глава РСА.