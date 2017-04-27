Суррогатные матери, доноры и ЭКО: суды получили рекомендации по спорам

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Суррогатные матери не должны иметь безусловного преимущества в суде при отказе отдавать ребенка, доноры генетического материала не обязаны содержать или воспитывать родившегося ребенка, а мужчины имеют право оспаривать свое отцовство после проведения операции ЭКО – такие рекомендации даны российским судам.

В четверг пленум суда изучил спорные вопросы по установлению в судебном порядке происхождения детей.

Верховный суд РФ рекомендовал при разрешении таких споров не трактовать закон однобоко, а учитывать все детали ситуации.

Суррогатные матери, доноры и ЭКО

Суррогатные матери не должны иметь безусловного преимущества при разрешении вопроса о воспитании ребенка, суды могут передать его семейной паре, оплатившей ее услуги, указал пленум.

Он признал, что абзац второй пункта 4 статьи 51 Семейного кодекса РФ гарантирует, что семейная пара, передавшая эмбриона другой женщине для его вынашивания, может быть признана родителями ребенка только с согласия суррогатной матери. Это же правило распространяется при заключении аналогичного договора одинокой женщиной.

"Вместе с тем судам следует иметь в виду, что в случае если суррогатная мать отказалась дать согласие на запись родителями "заказчиков", то данное обстоятельство не может служить безусловным основанием для отказа в удовлетворении иска этих лиц о признании их родителями ребенка и передаче им ребенка на воспитание", — отмечает ВС.

Пленум рекомендует судам проверять наличие между суррогатной матерью и потенциальными родителями договора, условия этого документа, являются ли истцы генетическими родителями ребенка, а также причины, по которым суррогатная мать не дала согласия на запись заказчиков в качестве родителей ребенка.

"Суды должны разрешать спор в интересах ребенка с учетом установленных по делу обстоятельств, а также положений статьи 3 Конвенции о правах ребенка", — подчеркивает ВС РФ.

Он также пояснил, что доноры генетических материалов не несут никаких обязанностей перед родившемся с их помощью ребенка. Они не должны платить алименты или заниматься его воспитанием. Также и выросший ребенок не будет иметь обязанностей по содержанию донора.

"По смыслу семейного законодательства, рождение ребенка с использованием супругами или одинокой женщиной донорского генетического материала не влечет установления родительских прав и обязанностей между донором и ребенком независимо от того, было данное лицо известно родителям ребенка или нет", — указывает ВС РФ.

Он также пояснил, что родители, усыновители или опекуны ребенка также не могут требовать в суде установить отцовство донора.

Между тем, мужчина имеет право оспорить свое отцовство при рождении ребенка с помощью искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона, указал пленум.

Он напомнил, что при рождении ребенка после таких операций семейная пара записывается его родителями.

"Вместе с тем судам следует иметь в виду, что нормы закона, по которым супруг, давший согласие в письменной форме на применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, не вправе при оспаривании отцовства ссылаться на эти обстоятельства, не содержат запрета на оспаривание им записи об отцовстве по иным основаниям", — указывает пленум.

Он рекомендует при рассмотрении таких споров проверять взаимосвязь между операцией и рождением ребенка, добровольно ли и осознанно ли отец дал согласие на проведение таких методов, а также на какой срок было дано это согласие.

"Суды также должны устанавливать такие важные для разрешения спора юридические обстоятельства, как: не имелось ли со стороны матери ребенка злоупотребления своими правами. Например, зачатие ребенка с применением названных методов было проведено ответчиком по собственному усмотрению после прекращения семейных отношений с истцом", — отмечает ВС.

Отцы и дети



Также пленум уделил внимание разрешению вопроса об отцовстве детей после развода, установлении отцовства до рождения ребенка и праве несовершеннолетних записывать себя родителями.

ВС разъяснил, что отцом появившегося на свет в течение 300 дней после развода ребенка признается бывший супруг, если он не может доказать, что не является его родителем.

"Судам следует иметь в виду, что если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, то отцом ребенка признается супруг или бывший супруг, если не доказано иное", — рекомендует пленум.

При этом отцовство ребенка нельзя оспаривать до его рождения, суды должны отказывать в принятии таких исковых заявлений.

"Решая вопрос о принятии заявления к производству суда, следует учитывать, что, поскольку запись о родителях ребенка производится только после рождения ребенка (абзац второй пункта 3 статьи 48 СК РФ), споры, связанные с установлением происхождения детей, также могут быть разрешены судом только после рождения ребенка. Если заявление по спору, связанному с установлением происхождения ребенка, подано до рождения ребенка", — указывает ВС РФ.

Он напоминает, что такой отказ не является препятствием для повторного обращения в суд об установлении отцовства уже после рождения ребенка.

Также ВС пояснил, что когда за установлением или оспариванием отцовства в суд обращается несовершеннолетний, то разрешения его родителей для такого судебного спора не требуется.

"Судам следует иметь в виду, что в соответствии с пунктом 3 статьи 62 Семейного кодекса РФ несовершеннолетние родители имеют право признавать и оспаривать свое отцовство и материнство на общих основаниях, то есть согласия родителей (лиц, их заменяющих) несовершеннолетних отца и матери на регистрацию рождения ребенка и установление материнства и отцовства не требуется. По достижении возраста 14 лет несовершеннолетние родители вправе самостоятельно обратиться в суд с иском об установлении отцовства (материнства) в отношении своих детей", — напоминает суд.

Свидетель рождения



Спорным вопросом оказалась и трактовка закона о регистрации детей в ЗАГСах. Суд пояснил, что в некоторых случаях для регистрации ребенка достаточно заявления свидетеля его появления на свет.

ВС напомнил, что ребенка регистрируют при наличии определенных документов из роддома или больницы, где он появился на свет, а также документов от медучреждения, врач которого оказывал помощь при родах или в которое мать обратилась после родов, либо от индивидуального предпринимателя, который осуществляет медицинскую деятельность — при родах вне медицинской организации.

"Также основанием для государственной регистрации ребенка является заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка — при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи", — указывает пленум.

ВС поясняет, что если у матери нет ни одного документа и свидетеля родов, то государственная регистрация рождения ребенка в возрасте до одного года производится на основании решения суда об установлении факта рождения ребенка данной женщиной.

"В случае если ребенок достиг возраста одного года и более, и отсутствует документ установленной формы о рождении, государственная регистрация рождения также может быть произведена лишь на основании решения суда об установлении факта рождения", — отмечает суд.

Пленумы Верховного суда РФ трактуют российским судам нормы законов, они носят рекомендательный характер.