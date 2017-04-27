Глава КС рассказал об отсутствии уголовного наказания юрлиц

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Отсутствие уголовной ответственности юридических лиц в России порождает определенные проблемы, которые нужно решать, считает председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин.

"Когда в мире, в развитых западных странах такая ответственность существует, то ее отсутствие в наших правовых системах порождает определенные проблемы", — сказал он на первой совместной коллегии следственных комитетов РФ, Белоруссии и Армении.

Глава КС отметил, что раскрытие экономических правонарушений юридических лиц сегодня без оперативно-разыскной деятельности очень малоэффективно, и напомнил, что в России такая деятельность в административном праве невозможна, осуществляется только в уголовном процессе. "Это проблема, ее надо решать", — сказал он.

Зорькин добавил, что пойти можно двумя путями: предусмотреть возможность проведения оперативных мероприятий в административном процессе или ввести уголовную ответственность юридических лиц. По его словам, это вопрос для дискуссий.

В России ответственность юридических лиц закреплена по большей части в Гражданском кодексе и Кодексе об административных правонарушениях, в Уголовном кодексе упоминаний об уголовной ответственности юридических лиц нет.