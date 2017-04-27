ВС разъяснил порядок признания отцовства рожденных после развода детей

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Отцом ребенка, появившегося на свет в течение 300 дней после развода супругов, признается бывший муж, если он не может доказать обратного, разъяснил в четверг пленум Верховного суда РФ.

"Судам следует иметь в виду, что если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, то отцом ребенка признается супруг или бывший супруг, если не доказано иное", — рекомендует пленум.