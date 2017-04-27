ВС: доноры генетических материалов не несут обязанностей перед ребенком

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Доноры генетических материалов не несут никаких обязанностей перед родившемся с их помощью ребенка, поясняет пленум Верховного суда РФ по вопросам об установлении происхождения детей.

"По смыслу семейного законодательства, рождение ребенка с использованием супругами или одинокой женщиной донорского генетического материала не влечет установления родительских прав и обязанностей между донором и ребенком независимо от того, было данное лицо известно родителям ребенка или нет", — указывает ВС РФ.

Также и донор не вправе при разрешении требований об оспаривании или, напротив, установлении отцовства ссылаться на то, что он является фактическим родителем ребенка, отмечает пленум.

"По этим же основаниям не могут быть удовлетворены и требования лиц, записанных в качестве родителей или единственного родителя ребенка, об установлении отцовства в отношении лица, являвшегося донором генетического материала, с использованием которого был рожден ребенок", — разъясняет ВС РФ.