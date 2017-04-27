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Общество

Жители Брянской области выступили в защиту бежавшего экс-участкового

10:4427.04.2017
0310
© Фото : страница Левана Хуцишвили "ВКонтакте"Фотография Левана Хуцишвили с профиля ВКонтактеФотография Левана Хуцишвили с профиля ВКонтакте
© Фото : страница Левана Хуцишвили "ВКонтакте"

БРЯНСК, 27 апр  РИА Новости. Более 500 подписей собрали в Брянской области под обращением, в котором жители города Сельцо просят взять президента РФ под личный контроль проведение расследования в отношении бывшего сотрудника полиции и детского тренера Левана Хуцишвили, который бежал из зала суда после приговора к 5,5 года колонии строгого режима, сообщил РИА Новости активист Сергей Маршалко.

Фотография Левана Хуцишвили с профиля ВКонтакте
© страница Левана Хуцишвили "ВКонтакте"
Хороший, плохой, злой. Как брянский народный герой-участковый бежал из суда
"Отец Левана повез в Москву (в администрацию президента) подписи и все документы… 509 подписей только с митинга собрали, потом люди еще приносили. Могу сказать точно: 95% процентов жителей нашего города уверены в невиновности Левана, и все могут, как на референдуме, проголосовать", — рассказал Маршалко.

Митинг в защиту тренера состоялся в минувшие выходные в городе Сельцо Брянской области, где работал Хуцишвили.

История о суде и следствии по делу о "крышевании" алкогольного бизнеса в отношении Левана Хуцишвили — полицейского, который в 2013 году был назван лучшим участковым Брянской области, получила широкий резонанс после его побега сразу же после оглашения приговора.

Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra
Брянский экс-участковый, за которого вступились жители, сбежал из суда
Леван Хуцишвили, не признававший в суде своей вины, во время следствия находился под домашним арестом. И, по словам родителей своих воспитанников, все время, отведенное на прогулки, с разрешения суда он использовал для проведения тренировок со своими воспитанниками. Несколько лет он руководил бесплатной спортивной секцией по карате для детей, пользовался уважением воспитанников и имел безупречный авторитет у их родителей.

"У него тренерский дар от бога… А денег даже на бензин не брал, когда пацанов на соревнование вез", — рассказал один из организаторов митингов в защиту Хуцишвили.

© Фото : страница Левана Хуцишвили "ВКонтакте"Фотография Левана Хуцишвили с профиля "ВКонтакте"
© Фото : страница Левана Хуцишвили "ВКонтакте"
Фотография Левана Хуцишвили с профиля "ВКонтакте"

Дело в отношении Хуцишвили было возбуждено в сентябре 2015 года, тогда же он был отстранен от исполнения должностных обязанностей. Как сообщалось, он собирал с торговцев алкоголем "дань" в 2 тысячи рублей ежемесячно, и за это предупреждал их о предстоящих рейдах, из-за чего торговцы оставались безнаказанными.

Местные жители, которые не верят в вину Хуцишвили, считают дело сфабрикованным и говорят о том, что он имел возможность за это время заработать несколько миллионов рублей, тренируя детей за деньги. Однако, несмотря на предложения родителей, он отказывался от оплаты и занимался с 60 воспитанниками совершенно бескорыстно. В ходе суда и следствия местные жители собирали подписи в поддержку участкового, во время заседаний дети, со слов родителей, дежурили у здания суда.

Сельцовский городской суд вынес приговор, признав экс-полицейского виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получение взятки. Суд изменил Хуцишвили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, постановив сделать это в зале суда. Но сразу после оглашения приговора Хуцишвили покинул здание и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Возбуждено уголовное дело по статье "побег из-под стражи", Хуцишвили объявлен в розыск.

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