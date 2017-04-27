Суд может запретить осужденным посещать бары, выставки, фестивали и митинги

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Верховный суд (ВС) РФ поясняет, что освобожденным преступникам-рецидивистам могут запретить посещать бары, а также развлекательные культурные, спортивные и политические мероприятия, говорится в проекте постановления пленума ВС.

Такие ограничения могут быть наложены только по решению суда в порядке административного надзора за освобожденными после отбытия наказания преступниками-рецидевистами, злостными нарушителями и другими категориями осужденных.

"Выбор вида административных ограничений не может носить произвольный характер и должен быть направлен на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений или административных правонарушений, а также оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения указанных правонарушений или антиобщественного поведения", — поясняет ВС. В проекте подчеркивается, ограничения не должны несоразмерно ограничивать право поднадзорного лица на труд, получение образования и медицинской помощи.

"Если лицо совершило преступление в состоянии алкогольного опьянения, суд вправе рассмотреть вопрос о запрете посещения мест общественного питания, в которых осуществляется продажа спиртных напитков", — сказано в постановлении.

Суды также могут запретить поднадзорному посещать места проведения массовых и иных мероприятий, "под которыми следует понимать спортивные, физкультурно-оздоровительные, культурно-зрелищные и иные подобные мероприятия, не носящие общественно-политического характера (конкурсы, олимпиады, выставки, смотры, фестивали и т.п.), а также отдельные публичные мероприятия (митинги, шествия, демонстрации, пикетирования)".

При этом ВС советует судам изучить сведения о характеристиках и жизненных интересах поднадзорного и разрешить ему посещение и участие в конкретных мероприятиях.