В Верховном суде пояснили правила регистрации родившихся вне больницы детей

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Родившийся вне медицинского учреждения ребенок может быть зарегистрирован со слов свидетелей его появления на свет, поясняет пленум Верховного суда РФ по вопросам об установлении происхождения детей.
"Также основанием для государственной регистрации ребенка является заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка – при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи", — указывает пленум.
ВС поясняет, что если у матери нет ни одного документа и свидетеля родов, то государственная регистрация рождения ребенка в возрасте до одного года производится на основании решения суда об установлении факта рождения ребенка данной женщиной.
"В случае если ребенок достиг возраста одного года и более, и отсутствует документ установленной формы о рождении, государственная регистрация рождения также может быть произведена лишь на основании решения суда об установлении факта рождения", — отмечает суд.