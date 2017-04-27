В Верховном суде пояснили правила регистрации родившихся вне больницы детей

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Родившийся вне медицинского учреждения ребенок может быть зарегистрирован со слов свидетелей его появления на свет, поясняет пленум Верховного суда РФ по вопросам об установлении происхождения детей.

Суд напомнил, что ребенка регистрируют при наличии определенных документов из роддома или больницы, где он появился на свет, а также документов от медучреждения, врач которого оказывал помощь при родах или в которое мать обратилась мать после родов, либо от индивидуального предпринимателя, который осуществляет медицинскую деятельность – при родах вне медицинской организации.

"Также основанием для государственной регистрации ребенка является заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка – при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи", — указывает пленум.

ВС поясняет, что если у матери нет ни одного документа и свидетеля родов, то государственная регистрация рождения ребенка в возрасте до одного года производится на основании решения суда об установлении факта рождения ребенка данной женщиной.

"В случае если ребенок достиг возраста одного года и более, и отсутствует документ установленной формы о рождении, государственная регистрация рождения также может быть произведена лишь на основании решения суда об установлении факта рождения", — отмечает суд.