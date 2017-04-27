В ВС предложили держать под надзором освободившихся педофилов

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Верховный суд (ВС) РФ предлагает устанавливать административный надзор за педофилами после их освобождения из колонии, сказано в проекте постановления пленума ВС.

"Административный надзор устанавливается в отношении совершеннолетних лиц, освобождаемых или освобожденных из мест лишения свободы, если они имеют непогашенную или неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего… и страдающих расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости", — сказано в проекте.

В нем поясняется, что административный надзор назначается ради индивидуального профилактического воздействия, в целях защиты государственных и общественных интересов. В таком случае суд устанавливает временные ограничения их прав и свобод и возлагает определенные обязанности. За поднадзорным лицом наблюдают сотрудники правоохранительных органов.

"Административное ограничение не является наказанием за совершение преступления и (или) правонарушения, а представляет собой меру, направленную на предотвращение повторного совершения преступлений и иных правонарушений лицами, имеющими судимость за определенные виды преступлений", — разъясняет ВС.