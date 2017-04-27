В ВС пояснили, с какого момента можно оспаривать отцовство в суде

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Отцовство ребенка нельзя оспаривать до его рождения, суды должны отказывать в принятии таких исковых заявлений, разъясняет пленум Верховного суда РФ по вопросам об установлении происхождения детей.
Он напоминает, что такой отказ не является препятствием для повторного обращения в суд об установлении отцовства уже после рождения ребенка.
Также ВС пояснил, что когда за установлением или оспариванием отцовства в суд обращается несовершеннолетний, то разрешения его родителей для такого судебного спора не требуется.
"Судам следует иметь в виду, что в соответствии с пунктом 3 статьи 62 Семейного кодекса РФ несовершеннолетние родители имеют право признавать и оспаривать свое отцовство и материнство на общих основаниях, то есть согласия родителей (лиц, их заменяющих) несовершеннолетних отца и матери на регистрацию рождения ребенка и установление материнства и отцовства не требуется. По достижении возраста 14 лет несовершеннолетние родители вправе самостоятельно обратиться в суд с иском об установлении отцовства (материнства) в отношении своих детей", — напоминает суд.
Пленумы Верховного суда РФ трактуют российским судам нормы законов, они носят рекомендательный характер.