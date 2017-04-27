Три района Москвы не войдут в программу по расселению пятиэтажек

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Три района Центрального административного округа Москвы — Хамовники, Арбат и Якиманка — не войдут в программу реновации, поскольку их жители не высказывают желания переселиться, заявил РИА Новости префект ЦАО Владимир Говердовский.

Ранее президент Владимир Путин, говоря о расселении пятиэтажных домов в Москве, заявил, что ничего не может быть навязано силой, права граждан должны быть соблюдены. Мэр Москвы Сергей Собянин позднее заявил, что закон о расселении пятиэтажек будет доработан с учетом мнения горожан, главными принципами будут защита прав граждан и справедливость.

По словам префекта ЦАО, для включения в программу должно быть два основания: неудовлетворительное состояние жилого фонда и согласие жителей на переселение.

"Мы по району Хамовники работали, и в ходе обсуждения с жителями ни один из домов пожеланий вступить в эту программу не высказал. Исходя из этого, мы сделали заключение, что Хамовники не участвуют в программе", — заявил Говердовский.

"На данный момент в районах Якиманка и Арбат также нет объектов для переселения", — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что в том случае, если люди захотят вступить в программу, власти готовы вернуться к обсуждению. "Жители однозначно могут быть спокойны, никто никого выселять не будет. Я это заявляю вполне ответственно: мы не рассматриваем включения в программу без соответствующего решения жителей", — подчеркнул Говердовский.