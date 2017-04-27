Московские здания украсят праздничной подсветкой к Дню Победы

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Фасады зданий в Москве с пятницы начнут транслировать видеопоздравления с тюльпанами и голубями, портреты маршалов и кадры военной хроники в преддверии 1 мая и Дня Победы, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Так, в гигантскую открытку превратится медиафасад Центрального телеграфа, несколько билбордов разместятся вдоль ТТК. Всего же в честь 1 мая город украсят 20 цифровых билбордов.

"Ролики планируется транслировать до 2 мая", — рассказали порталу в пресс-службе департамента СМИ Москвы.

Кроме этого, более 1,1 тысячи тематических плакатов и цифровых билбордов украсят Москву ко Дню Победы, на них будут изображены портреты маршалов Победы, кадры военной хроники, детские рисунки, посвященные 9 Мая.