В Москве за ночь выпало 14% от месячной нормы осадков, дожди продолжатся

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В столице за ночь выпало 14% от месячной нормы осадков, дожди продолжатся, в течение ближайших двух суток в Москве может выпасть еще до 80% от нормы, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"В Москве со вчерашнего вечера до утра выпало шесть миллиметров осадков — это 14% от месячной нормы", — сказал специалист центра.

По области осадков оказалось еще больше: в Клину выпало 13 миллиметров, но рекордсменом оказался Дмитров, где выпало 23 миллиметра осадков. Норма осадков для региона в апреле составляет 44 миллиметра.

"В ближайшие двое суток ситуация не изменится, в регионе продолжит господствовать холодная фронтальная система… Нас ждет экстремальное количество дождевой воды: с 9.00 часов утра четверга до 3.00 часов ночи субботы может выпасть до 30-35 миллиметров осадков, что составит 80% от месячной нормы", — добавили в "Фобосе".

Погода изменится в выходные, осадки прекратятся, а воздух прогреется до 20-градусных значений.