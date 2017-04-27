В Приморье спасли истощенного гималайского медвежонка, оставшегося без мамы

ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – РИА Новости. Годовалого гималайского медвежонка, который остался без мамы, спасли в Приморье, сообщает Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных, где теперь живет зверь.

"Его обнаружили рыбаки в Красноармейском районе Приморского края. Со слов очевидцев, медвежонок "еле передвигался по склону и не убегал от людей, мы два дня за ним наблюдали, взрослой медведицы так и не обнаружили". После чего медвежонка пришлось изъять из дикой природы. Причину, по которой мишка остался без матери, установить очень сложно", — говорится в сообщении.

По данным специалистов, возможно, осенью медвежонок набрал недостаточный вес из-за нехватки кормов, так как уже несколько лет отмечается неурожай основных нажировочных кормов — кедра и дуба. Либо он мог отстать от своей семьи после выхода из берлоги.

В Центре реабилитации медвежонок прошел осмотр, выяснилось, что юная медведица весит всего 6 килограммов. В среднем медвежата в этом возрасте весят 17-20 килограммов. Специалисты сообщают, что она оказалась настолько слаба, что практически не сопротивлялась при осмотре, но от питательной каши не отказалась. Медвежонок получил удэгейское имя Лаулю — так раньше называли удэгейское стойбище в Красноармейском районе, где нашли животное. Ученые надеются выходить ее и вернуть в дикую природу.

Совсем недавно в Центре реабилитации жили еще три гималайских медвежонка. Одного из них нашли в сарае жители Чугуевского района. Двое других были найдены в районах рек Большая Уссурка и Лосевка. Шестнадцатого апреля зверей выпустили в дикую природу на территорию заповедника "Шухи-Поктой" в Еврейской автономной области.