В Приморье спасли истощенного гималайского медвежонка, оставшегося без мамы

ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – РИА Новости. Годовалого гималайского медвежонка, который остался без мамы, спасли в Приморье, сообщает Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных, где теперь живет зверь.
По данным специалистов, возможно, осенью медвежонок набрал недостаточный вес из-за нехватки кормов, так как уже несколько лет отмечается неурожай основных нажировочных кормов — кедра и дуба. Либо он мог отстать от своей семьи после выхода из берлоги.
В Центре реабилитации медвежонок прошел осмотр, выяснилось, что юная медведица весит всего 6 килограммов. В среднем медвежата в этом возрасте весят 17-20 килограммов. Специалисты сообщают, что она оказалась настолько слаба, что практически не сопротивлялась при осмотре, но от питательной каши не отказалась. Медвежонок получил удэгейское имя Лаулю — так раньше называли удэгейское стойбище в Красноармейском районе, где нашли животное. Ученые надеются выходить ее и вернуть в дикую природу.