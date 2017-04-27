Яжемать и #овуляшки: интернет против воинствующих матерей

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Виктория Сальникова. В социальных сетях появляется все больше групп, посвященных явлению, которое можно уложить в лаконичное "я же мать". Интернет-пользователи обсуждают агрессию и резкость женщин, которые недавно стали матерями, делятся историями противостояния с ними, цитируют абсурдные требования. Подобные группы существуют давно, но только в последнее время они начали пользоваться большой популярностью.

#Яжемать

Если забить в поиск социальной сети "ВКонтакте" фразу "Яжемать", то система выдаст несколько десятков сообществ на эту тему. На самый популярный паблик подписано около миллиона человек, на втором месте — сообщество с 250 тысячами подписчиков.

"Яжемать" — новый мифологический персонаж интернет-бестиария. Это женщины, которые разрешают детям ходить в туалет возле памятников, дерутся в поликлиниках, сгоняют пенсионеров с мест в троллейбусах и считают, что после рождения детей весь мир им обязан.

Именно таким рисуется образ "я же матерей", которых активно обсуждают в социальных сетях. Достоверность этих историй проверить сложно, поэтому "яжемать" превратилась в городскую легенду — они вроде бы есть, но никто из знакомых с ними не сталкивался.

Некоторые матери позволяют детям справлять нужду на мемориалах.

"Из-за аварии потеряла ногу. Пережила и смирилась. Сейчас у меня протез, но я не стесняюсь этого и продолжаю жить как и раньше, спокойной ношу юбки и шорты. Обычно встречаю одобрительные улыбки или просто недоумение во взглядах прохожих. Но сегодня ко мне подошла мама с ребенком и ударила по лицу, мотивируя это тем, что я своим видом разрушаю психику ее ребенка. Ох, не я это делаю, дамочка, ох, не я", — приводятся слова интернет-пользовательницы в одном из пабликов.

Таких историй несколько сотен тысяч. Сообщества обновляются более 20 раз в сутки. Большинство историй присылают сами подписчики, среди которых как бездетные люди, так и родители.

"Часто агрессия связана с незащищенным положением женщины после родов. Это очень тяжелое время как в физическом, так и эмоциональном плане, а защитная реакция часто выражается в агрессивных формах, когда человек требует к себе повышенного внимания, чувствует себя обделенным и обиженным. Однако бывает и так, что синдром "я же мать" вызван желанием привлечь к себе внимание, подчеркнуть свое "достижение" — рождение ребенка", — сказала психолог, владелец консалтинговой компании Olga Yurkovskaya Consultancies FZE Ольга Юрковская.

#Овуляшки

Еще один популярный персонаж интернет-бестиария — "овуляшки", то есть женщины, жизнь которых крутится исключительно вокруг детей. Изначально это слово использовали сами беременные девушки на специализированных форумах. "Беременюшки", "пузожители", "тугосери", "овуляшки" — их лексикон, который теперь работает против них.

"Овуляшки" публикуют в интернете фотографии с фекалиями новорожденных или снимки обнаженных детей, призывают окружающих рожать, а на любую критику поведения их детей реагируют единственной фразой: "Это же ребенок, родишь — поймешь". При этом дети могут делать все что захотят — издеваться над животными, брать еду из тарелок посторонних в ресторане или требовать у других пассажиров автобуса планшет для игры.

"Когда я училась классе в шестом, у моей мамы была приятельница, у которой был сын. На тот момент мальчик был в четвертом классе. Каждый его день начинался с того, что мама будила его в школу и…. кормила грудью. После школы первым делом она опять-таки кормила его грудью. Все ее подруги и родственники пытались вразумить мамашу, объяснить, что мальчик уже большой, и этого делать не стоит. На все советы она отвечала: "Я его мама и мне лучше знать, что для него нужно" или "Ну он же просит, ему нравится. Значит, ему так нужно", — приводится в одном из пабликов история интернет-пользовательницы.

"После рождения ребенка не все могут справиться с гормонами и вызванными ими эмоциями, поэтому многие сталкиваются с последствиями такой "абсолютной" любви к ребенку. Чаще всего дети, которых слишком опекали и "перелюбили", сталкиваются с проблемами в общении с окружающими, поскольку привыкли быть центром вселенной. Родители должны дать ребенку понимание не только своей значимости, но и окружающих его людей, в первую очередь самих себя. Это воспитывает уважение и способность сопереживать, что очень важно для социализации", — продолжает психолог Ольга Юрковская.

#Реклама

Успешное сообщество в социальных сетях — прибыльный бизнес, и паблики о матерях не исключение. В открытом доступе можно найти расценки на рекламу в нескольких популярных группах развлекательного характера.

Так, рекламный пост в "МДК" (7 850 000 подписчиков) стоит от 45 тысяч рублей, в "Орленке" (2 420 000 подписчиков) — 5 тысяч рублей, в менее популярном Wornpath (393 000 подписчиков) — 450 рублей, а в сообществе, посвященном компьютерной игре DOTA 2 HS (200 тысяч подписчиков), — 1500 рублей.

Борьба с "яжемать" — это тренд, который, скорее всего, тоже приносит доход. "Сейчас группы появляются фактически по любому поводу. Это не является каким-то значимым фактором, просто это некий тренд, на который сейчас обращают внимание, и за счет этого подобных сообществ становится еще больше. Также и с суицидальными группами: они были в интернете еще 10 лет назад, однако сейчас к ним привлекли внимание, и как итог — их стало еще больше", — считает психолог Ольга Юрковская.

Однако администратор паблика "ЯЖЕМАТЬ!" Илья Бараблин подчеркивает: для них важнее донести, как нельзя вести себя в обществе.

"Для нашей группы важнее посыл. Нам присылают огромное количество историй, мы стараемся прочитать каждую. Буквально по первым строчкам становится понятно, правда это или у автора "бурная фантазия". У нас работает целая команда и если история, что называется "зацепила", мы общаемся непосредственно с автором. Реальны ли истории? Порой настолько реальны, что удивляешься тому, в каком мире живешь", — сказал он.

"Группа показывает на реальных примерах, как не нужно вести себя в обществе, как не нужно воспитывать своих детей. Честно признаться, от прочтения некоторых историй волосы на голове встают дыбом. Безусловно, в нашей группе есть и доля развлекательного контента. В мире и так огромное количество негатива, а в нашем паблике есть настолько, казалось бы, абсурдные истории, которые веселят читателя. А вообще мы надеемся, что хороших мам гораздо больше, чем так называемых "яжматерей", — продолжает Илья.

"Носит ли наша группа коммерческий характер? Скажу вам так: каждый проект, созданный во "ВКонтакте", на Facebook или в Instagram, безусловно, направлен на получение той или иной выгоды. А уж какая она, коммерческая или духовная, пусть останется тайной", — сказал он.

Илья подчеркнул, что сам сталкивался с агрессией и хамством со стороны матерей. "Хамство у нас сплошь и рядом. Это касается не только "яжматерей". Когда такие вещи читаешь со стороны, то становится смешно. А вот когда такие ситуации касаются непосредственно тебя, то возмущает однозначно", — подытожил он.