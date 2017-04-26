ВГТРК просит суд запретить Первому каналу показывать "Тайны следствия"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) в арбитражном суде Москвы заявила дополнительное исковое требование о запрете ЗАО "Первый канал. Всемирная сеть" (ПКВС) показывать телесериал "Тайны следствия", суд принял требование к рассмотрению, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Изначально ВГТРК требовала только взыскать с ответчика 192 миллиона рублей компенсации за нарушение, по мнению истца, его прав на телесериал "Тайны следствия" — по 1 миллиону рублей за каждую показанную ответчиком серию тринадцати сезонов сериала. Трансляция идет на принадлежащем ПКВС платном канале "Дом кино" с августа 2016 года. При этом ВГТРК, как заявил ее представитель в суде, в июле 2016 года получила исключительные права на сериал по договору с его производителем ООО "Серебряный экран" и разрешения ПКВС на трансляцию не давала.

Представитель ПКВС иск не признал. Он ранее сообщил в суде, что показ 192 серий "Тайн следствия" на канале "Дом кино" осуществлялся на основании договора с "Серебряным экраном" от 1 августа 2016 года. По словам ответчика, договор между ВГТРК и "Серебряным экраном", датированный 1 июля 2016 года, на самом деле был подписан задним числом, уже после заключения производителем договора с ПКВС. Как заявил ответчик, это произошло после того, как кабельный канал "стал сбивать рейтинги федерального канала". Представитель ПКВС попросил суд назначить техническую экспертизу обоих контрактов для установления времени их подписания.

Представитель ПКВС также заявил, что в случае причинения ВГТРК убытков иск должен предъявляться к "Серебряному экрану", допустившему двойную продажу прав. Он также отметил несоразмерность заявленной компенсации, поскольку ПКВС платил производителю по 100-200 тысяч за серию, а сама ВГТРК, по словам ответчика, по 16,4 тысячи рублей. Представитель истца в ответ пояснил, что нарушение является существенным, грубым, продолжительным, права истца нарушаются "в циничном ключе, потому что ежедневно ответчик показывает по шесть серий".

Представитель "Серебряного экрана", третьего лица в процессе, как и ранее на предварительных слушаниях, заявил, что спор стал результатом "досадной ошибки" исполнителя, договор с ПКВС был подписан ошибочно. По его словам, ПКВС был своевременно предупрежден о том, что "произошла ошибка в учете прав", Первому каналу был предложен вместо "Тайн следствия" контент, который был бы ему интересен.

Суд в среду отложил слушания на 10 мая, обязав стороны представить дополнительные доказательства по делу. Ходатайство ПКВС о назначении экспертизы пока оставлено открытым.

Основным видом деятельности ООО "Серебряный экран", по данным ЕГРЮЛ, является деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Единственным участником компании указана швейцарская New Century Distribution. По сообщениям СМИ, "Серебряный экран" занимается производством телесериалов. Компания "Первый канал. Всемирная сеть" создает и распространяет адаптированные версии Первого канала и тематические каналы для зрителей в Европе, Америке, Азии и Австралии.