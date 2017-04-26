ВГТРК просит суд запретить Первому каналу показывать "Тайны следствия"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) в арбитражном суде Москвы заявила дополнительное исковое требование о запрете ЗАО "Первый канал. Всемирная сеть" (ПКВС) показывать телесериал "Тайны следствия", суд принял требование к рассмотрению, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Представитель ПКВС иск не признал. Он ранее сообщил в суде, что показ 192 серий "Тайн следствия" на канале "Дом кино" осуществлялся на основании договора с "Серебряным экраном" от 1 августа 2016 года. По словам ответчика, договор между ВГТРК и "Серебряным экраном", датированный 1 июля 2016 года, на самом деле был подписан задним числом, уже после заключения производителем договора с ПКВС. Как заявил ответчик, это произошло после того, как кабельный канал "стал сбивать рейтинги федерального канала". Представитель ПКВС попросил суд назначить техническую экспертизу обоих контрактов для установления времени их подписания.
Представитель "Серебряного экрана", третьего лица в процессе, как и ранее на предварительных слушаниях, заявил, что спор стал результатом "досадной ошибки" исполнителя, договор с ПКВС был подписан ошибочно. По его словам, ПКВС был своевременно предупрежден о том, что "произошла ошибка в учете прав", Первому каналу был предложен вместо "Тайн следствия" контент, который был бы ему интересен.
Основным видом деятельности ООО "Серебряный экран", по данным ЕГРЮЛ, является деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Единственным участником компании указана швейцарская New Century Distribution. По сообщениям СМИ, "Серебряный экран" занимается производством телесериалов. Компания "Первый канал. Всемирная сеть" создает и распространяет адаптированные версии Первого канала и тематические каналы для зрителей в Европе, Америке, Азии и Австралии.