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Общество

ВГТРК просит суд запретить Первому каналу показывать "Тайны следствия"

20:5126.04.2017
02193
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкВид на здание Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в МосквеВид на здание Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в Москве
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) в арбитражном суде Москвы заявила дополнительное исковое требование о запрете ЗАО "Первый канал. Всемирная сеть" (ПКВС) показывать телесериал "Тайны следствия", суд принял требование к рассмотрению, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
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Изначально ВГТРК требовала только взыскать с ответчика 192 миллиона рублей компенсации за нарушение, по мнению истца, его прав на телесериал "Тайны следствия" — по 1 миллиону рублей за каждую показанную ответчиком серию тринадцати сезонов сериала. Трансляция идет на принадлежащем ПКВС платном канале "Дом кино" с августа 2016 года. При этом ВГТРК, как заявил ее представитель в суде, в июле 2016 года получила исключительные права на сериал по договору с его производителем ООО "Серебряный экран" и разрешения ПКВС на трансляцию не давала.

Представитель ПКВС иск не признал. Он ранее сообщил в суде, что показ 192 серий "Тайн следствия" на канале "Дом кино" осуществлялся на основании договора с "Серебряным экраном" от 1 августа 2016 года. По словам ответчика, договор между ВГТРК и "Серебряным экраном", датированный 1 июля 2016 года, на самом деле был подписан задним числом, уже после заключения производителем договора с ПКВС. Как заявил ответчик, это произошло после того, как кабельный канал "стал сбивать рейтинги федерального канала". Представитель ПКВС попросил суд назначить техническую экспертизу обоих контрактов для установления времени их подписания.

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© Фото : Первый канал
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Представитель ПКВС также заявил, что в случае причинения ВГТРК убытков иск должен предъявляться к "Серебряному экрану", допустившему двойную продажу прав. Он также отметил несоразмерность заявленной компенсации, поскольку ПКВС платил производителю по 100-200 тысяч за серию, а сама ВГТРК, по словам ответчика, по 16,4 тысячи рублей. Представитель истца в ответ пояснил, что нарушение является существенным, грубым, продолжительным, права истца нарушаются "в циничном ключе, потому что ежедневно ответчик показывает по шесть серий".

Представитель "Серебряного экрана", третьего лица в процессе, как и ранее на предварительных слушаниях, заявил, что спор стал результатом "досадной ошибки" исполнителя, договор с ПКВС был подписан ошибочно. По его словам, ПКВС был своевременно предупрежден о том, что "произошла ошибка в учете прав", Первому каналу был предложен вместо "Тайн следствия" контент, который был бы ему интересен.

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Суд в среду отложил слушания на 10 мая, обязав стороны представить дополнительные доказательства по делу. Ходатайство ПКВС о назначении экспертизы пока оставлено открытым.

Основным видом деятельности ООО "Серебряный экран", по данным ЕГРЮЛ, является деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Единственным участником компании указана швейцарская New Century Distribution. По сообщениям СМИ, "Серебряный экран" занимается производством телесериалов. Компания "Первый канал. Всемирная сеть" создает и распространяет адаптированные версии Первого канала и тематические каналы для зрителей в Европе, Америке, Азии и Австралии.

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