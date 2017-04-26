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Общество

Пять лет насилия. О секс-скандале в питерском детском доме

19:5526.04.2017
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© РИА Новости . Владимир ПесняПерейти в фотобанкДетдом. Архивное фото.Детдом. Архивное фото.
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Лариса Жукова. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование резонансного дела об изнасилованиях в детском доме в Петербурге. По версии следствия, сексуальные преступления над воспитанниками центра для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (№ 8), совершались регулярно с 2005-го по 2010 год. Интерес следствия вызвал документальный фильм о жизни бывшего детдомовца, а также театральная постановка по мотивам его автобиографии. Подробнее — в материале РИА Новости.

"Это ерунда"

Питерская "Фонтанка" называет расследование сексуальных преступлений самым масштабным за последние десятки лет в истории города. По обвинению в насилии протяженностью в пять лет задержаны заместитель директора детского дома, два выпускника, родственник сотрудника указанного детского дома, а также директор школы при детском доме.

Ребенок. Архивное фото
© Fotolia / Piotr Wawrzyniuk
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Среди них — двое действующих и один бывший педагог: 70-летний методист школы, заслуженный учитель России Станислав Виноградов, 46-летний замдиректора по учебно-воспитательной работе детдома Михаил Елин, а также 41-летний ответственный за социальную гостиницу для сирот "Мечта", бывший директор школы при детдоме Кирилл Покалюк. У всех, кроме последнего, есть жена и дети.

Как заявил в зале суда, который санкционировал арест пяти подозреваемых, Покалюк, обвинения его "шокировали": "Я работаю 18 лет в сиротском учреждении. Мне, конечно, обидно. Клевета по-страшному, клевета. Якобы в 2005 году я совершал насилие в детском доме. Но это ерунда. Детский дом всегда под контролем".

После оглашения решения суда обвиняемому стало плохо. Четверо арестованных отрицают свою причастность к делу, но один из подозреваемых, бывший детдомовец Павел Приказчиков, частично признал свою вину.

© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанкНаручники. Архив
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Наручники. Архив

Исповедь со сцены

Первым о насилии в детском доме рассказал его бывший воспитанник, 26-летний житель Санкт-Петербурга Яков Яблочник. Он единственный, кто сделал это не просто публично, но еще и с подмостков полузаброшенной лютеранской церкви святой Анны. Именно там в прошлом году был поставлен документальный театральный проект Михаила Патласова о бездомных "Неприкасаемые".

Яблочник сидел на сцене и снимал на камеру планшета актрису Александринки Ольгу Белинскую: она произносила монолог от его лица.

"Я стирал носочки в туалете… И он, такой, заходит. Старый, огромный, ко мне. Он снял штаны и говорит: "На". Я заорал. А он говорит: "Заткнись, иначе тебя в психушку отправлю". Я психушки больше всего боялся – на самом деле, детдомовцев всегда сдают в психушки, если малейшая провинность".

© Фото : страница Яши Яблочника "ВКонтакте"Фотография Яши Яблочника со страницы "ВКонтакте"
© Фото : страница Яши Яблочника "ВКонтакте"
Фотография Яши Яблочника со страницы "ВКонтакте"

История Яблочника привлекла внимание режиссера после того, как о ней написали СМИ. В марте 2016 года петербургская "Ночлежка" разослала журналистам письмо детдомовца, который описывал свою жизнь до того, как оказался на улице. В частности, он сообщал, что  биологическая мать отказалась от него еще в роддоме, мальчика усыновила медсестра Татьяна, но ее разбил инсульт, и она отправила сына на воспитание к своей сестре во Владимирскую область в Гусь-Хрустальный. Той не хватило денег на его содержание.

В семь лет Яша попал в детдом. В тринадцать лет, по его словам, его изнасиловал бывший выпускник детдома, который работал в социальной гостинице "Мечта". Тогда же он начал сниматься в детском порно.

"Потом он уводил меня из детского дома в близлежащие дома, он звонил в подъезды по домофону, говорил: "Откройте, это почта", уводил меня на чердак. Я тогда не понимал, что это. А один раз он снял сауну, и это было дико больно. Потом уже в этом детском доме были два парня – Андрей и Алеша. Это были старшекурсники, и они приходили ко мне в комнату. Они такие здоровые… Это было насилие".

Практически параллельно с театралами исповедь Яблочника обнаружила четверокурсница Государственного университета профсоюзов Екатерина Соболевская, которая искала сюжет для фильма на студенческий конкурс "Права человека – 2016".

Бывший детдомовец сидел перед камерой и вспоминал: "Это происходило каждую неделю. Были также старшеклассники, которые насиловали малолетних".

Кадры шокировали, фильм занял первое место. Конкурс проводил петербургский омбудсмен Александр Шишлов при поддержке комитета науки и высшей школы Петербурга, совета ректоров вузов, комитета законности, правопорядка и безопасности Смольного. Он и направил полученные видеоматериалы в прокуратуру.

© Фото : фильм "Моя жизнь"Скриншот фильма "Моя жизнь"
© Фото : фильм "Моя жизнь"
Скриншот фильма "Моя жизнь"

"Это не первая пиар-акция"

Делом расследовали оперативники "отделения по изничтожению педофилов" при заказном отделе Управления уголовного розыска, сообщили "Новости Санкт-Петербурга". По данным издания, это всего пять сотрудников, которые за последние три года подготовили материалы к 98 арестам за сексуальные преступления против детей. Они опросили около полусотни свидетелей: "В результате они фактически установили сеть. Первыми в ней оказались пять взрослых. И все они имели непосредственное отношение к детскому дому. Помимо подозреваемых детективы установили и тех, кого они развращали. И если одиночек-педофилов заказной отдел нахлопал вдоволь, то с таким они столкнулись впервые".

Молоток судьи. Архивное фото
© Fotolia / Africa Studio
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24 апреля оперативники провели обыски в квартирах подозреваемых и трех учреждениях: школе № 565, "Центре для детей-сирот № 8", которые расположены в одном здании, а также в социальной гостинице "Мечта", находящейся неподалеку. Также сыщики увезли на допрос всех мальчиков – около сорока человек – в Следственный комитет Кировского района, где их ждали психологи.

В тот же день Яблочник написал на своей странице в соцсети, что готов дать большое интервью всем федеральным изданиям и оставил мобильный телефон. Однако тут же посыпались угрозы. Знакомые детдомовца и подозреваемых негативно отреагировали на известие об аресте бывших воспитателей.

© Фото : страница Яши Яблочника "ВКонтакте"Угроза на странице Яши Яблочника "ВКонтакте"
© Фото : страница Яши Яблочника "ВКонтакте"
Угроза на странице Яши Яблочника "ВКонтакте"

"Это не первая пиар-компания Яши", – отметила Ольга Мащенко. По словам недовольных его поступком, Яблочник страдал психическими расстройствами и оклеветал бывшего директора детдома, чтобы получить внимание и деньги.

В ответ Яблочник назвал себя "публичным человеком" и заявил о том, что показания против воспитателей дали уже восемь человек. "Группа защиты" Покалюка, Виноградова и Елина уверена, что они сделали это под давлением.

© Фото : страница Яши Яблочника "ВКонтакте"Комментарии на странице Яши Яблочника "ВКонтакте"
© Фото : страница Яши Яблочника "ВКонтакте"
Комментарии на странице Яши Яблочника "ВКонтакте"

После угроз в свой адрес Яблочник написал на странице, что отказывается сотрудничать со СМИ. Однако в Facebook это заявление было опубликовано со странной припиской "переделай вот так", что создает впечатление о том, что к публикации имел отношение кто-то еще.

© Фото : Страница Яши Яблочника в FacebookСтраница Яши Яблочника в Facebook
© Фото : Страница Яши Яблочника в Facebook
Страница Яши Яблочника в Facebook

Справедливость восторжествовала

Знакомая Яблочника, режиссер 35-минутного фильма "Моя жизнь" Екатерина Соболевская написала, что день, когда подозреваемых в педофилии задержали, стал для нее знаменательным: "Справедливость восторжествовала! Я рада, что студенческая работа помогла не только Яше Яблочнику, но и другим…Это самое счастливое стечение обстоятельств, которое когда-либо со мной происходило".

Соболевская верит, что громкое дело поможет спасти тех детей, которые находятся в детдоме.

"Возможно, они в том же возрасте, в котором был Яша, когда это случилось. И я знаю, как покалечил данный эпизод его жизнь".

Чаще всего сексуальному насилию подвергаются дети от близких им лиц – родственников или воспитателей, говорит адвокат юридического бюро BMS Law Firm Дмитрий Косенко.

По его словам, до 40% всех преступлений остается незамеченными. В детдоме ситуация еще сложнее: "Воспитатели обладают определенными властными полномочиями по отношению к ним, поэтому дети не заявляют о подобных случаях – боятся негативных для себя последствий. Нередко в издевательства вовлечены и старшие воспитанники (как в Санкт-Петербурге), что тоже осложняет положение тех детей, которые бы хотели заявить о насилии".

Выяснить, действительно ли преступление имело место или учитель стал жертвой оговора, непросто. Об этом заявил руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАН Сергей Ениколопов: "Никто не застрахован от подростковых эротических фантазий. Никто не застрахован от присоединения к общему конформистскому мнению. Достаточно одному сказать, что его соблазнил священник или педагог, как начинается лавина подобных "признаний", хотя на перекрестном допросе выясняется, что не все из них правдивы".

Но масштабы секс-надругательства над несовершеннолетними ужасны: в 2016 году количество уголовных дел по соответствующей статье достигло отметки в 12 тысяч. В 2012 году этот показатель был почти в два раза ниже. Но это лишь говорит о том, что проблема "вышла наружу" рассказал юрист: "Внимание людей к проблеме насилия крайне важно, так как много случаев остается вне поля зрения правоохранительных органов".

Сергей Бебчук на гуманитарной конференции Лиги Школ, 2013
© Фото : itatvas.gallery.ru
"Бебчук был для нас как бог": история школы для одаренных детей "Лига школ"

Пережив попытку суицида, Яков Яблочник полон намерения и дальше рассказывать свою историю всему миру. Его герой в спектакле "Неприкасаемые" говорит: "Мечта – снять фильм о моей жизни. Самому поставить фильм, декорации сделать и на "Оскар" его отправить. Вообще, не жалею ни о чём. Как поёт в своей песне Эдит Пиаф — "Я ни о чём не жалею", тоже самое и я".

Ранее громкие секс-скандалы случились в двух элитных московских школах: осенью 2016 в многолетних домогательствах обвинили учителя школы №57 Бориса Меерсона и его бывшую ученицу Марию Немзер, а в начале 2017-го – бывшего директора "Лиги школ" Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова. К ответственности никого привлечь не удалось.

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