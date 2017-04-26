В Москве почтили память пожарных, погибших в Чернобыле

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Около 2,5 тысяч человек пришли почтить память пожарных, погибших при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, на Митинское кладбище в Москве.

У мемориала памяти граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, собрались ликвидаторы последствий чернобыльской катастрофы, родственники погибших, сотрудники МЧС России, других министерств и ведомств, представители республики Беларусь. Они возложили венки и цветы к мемориалу памяти 28 пожарным, которые погибли в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Выступая на митинге, замглавы МЧС России Павел Барышев сказал: "Катастрофа на Чернобыльской АЭС стала самой крупнейшей техногенной катастрофой ХХ века по масштабам ущерба и последствиям — радиоактивному загрязнению подверглись более 59 тысяч квадратных километров территории, на которой проживало около 3,5 миллионов человек. Последствия могли бы быть намного катастрофичнее, если бы сотни тысяч наших граждан не приняли участие в ликвидации катастрофы и ее последствий".

Он напомнил, что первыми на помощь тогда, 31 года назад, пришли пожарные и войска гражданской обороны. "Тогда они не знали и не задумывались о том, вернутся ли они живыми или нет", — сказал Барышев. По его словам, "последствия могли бы быть намного катастрофичнее, если бы сотни тысяч наших сограждан не приняли участие в ликвидации катастрофы и ее последствий". "Эту трагедию прошлого столетия необходимо помнить во имя тех ребят, которые отдали жизни, спасая других", — сказал замглавы МЧС.

Траурный митинг завершился маршем роты почетного караула МЧС России, которая отдала честь ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

По данным МЧС, в период с 1986 по 1990 гг. к работам в зоне Чернобыльской АЭС было привлечено свыше 800 тысяч специалистов, рабочих, военнослужащих со всех республик СССР. Свыше 90 тысяч человек за мужество и героизм были награждены высокими государственными наградами, 14 из их числа удостоены званий Героев СССР и Российской Федерации. В настоящее время в медицинском регистре находятся более 600 тысяч ликвидаторов, детей и людей, которым оказывается вся необходимая социальная помощь и поддержка на федеральном уровне.