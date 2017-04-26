В Москве почтили память пожарных, погибших в Чернобыле

16:4926.04.2017
(обновлено: 16:53 26.04.2017)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Около 2,5 тысяч человек пришли почтить память пожарных, погибших при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, на Митинское кладбище в Москве.
У мемориала памяти граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, собрались ликвидаторы последствий чернобыльской катастрофы, родственники погибших, сотрудники МЧС России, других министерств и ведомств, представители республики Беларусь. Они возложили венки и цветы к мемориалу памяти 28 пожарным, которые погибли в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
Выступая на митинге, замглавы МЧС России Павел Барышев сказал: "Катастрофа на Чернобыльской АЭС стала самой крупнейшей техногенной катастрофой ХХ века по масштабам ущерба и последствиям — радиоактивному загрязнению подверглись более 59 тысяч квадратных километров территории, на которой проживало около 3,5 миллионов человек. Последствия могли бы быть намного катастрофичнее, если бы сотни тысяч наших граждан не приняли участие в ликвидации катастрофы и ее последствий".
В Екатеринбурге заложили капсулу времени для потомков в основание памятника ликвидаторам ядерных катастроф.
В Великом Новгороде проживают около 3 тысяч человек, пострадавших от радиационного воздействия. Более 1 тысячи новгородцев участвовали в ликвидации аварии на ЧАЭС.
Церемония возложения цветов состоялась в Петрозаводске. Горожане пришли в сквер Собора Александра Невского к памятнику участникам ликвидации Чернобыльской аварии.
© РИА Новости . Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ капсулу, которую заложили в Екатеринбурге, планируется открыть в 2036 году, в день 50-летия со дня катастрофы. В капсулу помещены список участников ликвидации от Свердловской области и письмо потомкам.
В капсулу, которую заложили в Екатеринбурге, планируется открыть в 2036 году, в день 50-летия со дня катастрофы. В капсулу помещены список участников ликвидации от Свердловской области и письмо потомкам.
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкВ двадцатую годовщину аварии на ЧАЭС, 26 апреля 2006 года, в Великом Новгороде был открыт мемориал, увековечивший память новгородцев, скончавшихся в результате чернобыльской аварии, а также ставших жертвами аварии на комбинате "Маяк" в Челябинской области, пострадавших в результате ядерных испытаний на полигонах под Семипалатинском и на Новой Земле, а также на Тоцких учениях в Оренбургской области.
В двадцатую годовщину аварии на ЧАЭС, 26 апреля 2006 года, в Великом Новгороде был открыт мемориал, увековечивший память новгородцев, скончавшихся в результате чернобыльской аварии, а также ставших жертвами аварии на комбинате "Маяк" в Челябинской области, пострадавших в результате ядерных испытаний на полигонах под Семипалатинском и на Новой Земле, а также на Тоцких учениях в Оренбургской области.
В ликвидации катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции участвовали более 800 тысяч человек, около пяти тысяч из них – жители Свердловской области.
Участник митинга памяти, посвященного 30-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС, у памятного знака "Жертвам радиационных катастроф" в Великом Новгороде.
В Симферополе 26 апреля заложили аллею памяти "Защитникам от радиационной опасности".
Участники торжественного шествия к мемориалу "Жертвам радиационных катастроф Свердловской области" в Екатеринбурге.
Во Владивостоке живут несколько человек, которые 30 лет назад строили саркофаг реактора ЧАЭС и помогали эвакуировать жителей Чернобыля.
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкУ мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" во Владивостоке курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС минутой молчания почтили память погибших ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
У мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" во Владивостоке курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС минутой молчания почтили память погибших ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Из Карелии в Чернобыль были призваны около 1200 спасателей, из Петрозаводска – около 500 человек. Сегодня в Петрозаводске проживают 218 ликвидаторов последствий катастрофы.
Он напомнил, что первыми на помощь тогда, 31 года назад, пришли пожарные и войска гражданской обороны. "Тогда они не знали и не задумывались о том, вернутся ли они живыми или нет", — сказал Барышев. По его словам, "последствия могли бы быть намного катастрофичнее, если бы сотни тысяч наших сограждан не приняли участие в ликвидации катастрофы и ее последствий". "Эту трагедию прошлого столетия необходимо помнить во имя тех ребят, которые отдали жизни, спасая других", — сказал замглавы МЧС.
Траурный митинг завершился маршем роты почетного караула МЧС России, которая отдала честь ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
По данным МЧС, в период с 1986 по 1990 гг. к работам в зоне Чернобыльской АЭС было привлечено свыше 800 тысяч специалистов, рабочих, военнослужащих со всех республик СССР. Свыше 90 тысяч человек за мужество и героизм были награждены высокими государственными наградами, 14 из их числа удостоены званий Героев СССР и Российской Федерации. В настоящее время в медицинском регистре находятся более 600 тысяч ликвидаторов, детей и людей, которым оказывается вся необходимая социальная помощь и поддержка на федеральном уровне.
© РИА Новости . Евгений КотенкоПерейти в фотобанк26 апреля в 1 час 24 минуты в реакторе произошел неконтролируемый рост мощности, который привел к взрывам и разрушению значительной части реакторной установки. В результате аварии в окружающую среду было выброшено сотни миллионов кюри (Ки) радиоактивных веществ. (Радиоактивность вещества равна 1 Ки, если в нём каждую секунду происходит 3,7 радиоактивных распадов).
26 апреля в 1 час 24 минуты в реакторе произошел неконтролируемый рост мощности, который привел к взрывам и разрушению значительной части реакторной установки. В результате аварии в окружающую среду было выброшено сотни миллионов кюри (Ки) радиоактивных веществ. (Радиоактивность вещества равна 1 Ки, если в нём каждую секунду происходит 3,7 радиоактивных распадов).
© REUTERS / Vasily Fedosenko В результате аварии радиацией была загрязнена территория площадью почти 160 тыс. кв. км. Пострадали северная часть Украины, Беларусь и запад России.
В результате аварии радиацией была загрязнена территория площадью почти 160 тыс. кв. км. Пострадали северная часть Украины, Беларусь и запад России.
Сразу же после катастрофы погиб 31 человек, а 600 тысяч ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации.
© РИА Новости . Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПо данным на 1 марта 2011 г. в Российском государственном медико-дозиметрическом регистре было зарегистрировано более 194 тысячи ликвидатора аварии на ЧАЭС, из них с установленной дозой внешнего облучения и датами въезда и выезда в зону радиационно-опасных работ – более 134 тысячи человек.
По данным на 1 марта 2011 г. в Российском государственном медико-дозиметрическом регистре было зарегистрировано более 194 тысячи ликвидатора аварии на ЧАЭС, из них с установленной дозой внешнего облучения и датами въезда и выезда в зону радиационно-опасных работ – более 134 тысячи человек.
© REUTERS / Gleb GaranichСпустя сутки после аварии правительственная комиссия приняла решение о необходимости эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов. Всего до конца 1986 года из 188 населенных пунктов (включая г. Припять) было отселено около 116 тыс. человек.
Спустя сутки после аварии правительственная комиссия приняла решение о необходимости эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов. Всего до конца 1986 года из 188 населенных пунктов (включая г. Припять) было отселено около 116 тыс. человек.
Современная территория зоны отчуждения является местом нелегального туризма — сталкерства.
Зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС постепенно превращается в резерват для жизни редких животных.
© AFP 2017 / Genya SavilovВерховная Рада Украины утвердила программу вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС. Согласно программе, Чернобыльская АЭС будет полностью ликвидирована к 2065 году. На первом этапе, с 2010 до 2013 года, ядерное топливо было изъято с АЭС и перемещено в долгосрочные хранилища. С 2013 по 2022 годы будет проходить консервация реакторных установок.
Верховная Рада Украины утвердила программу вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС. Согласно программе, Чернобыльская АЭС будет полностью ликвидирована к 2065 году. На первом этапе, с 2010 до 2013 года, ядерное топливо было изъято с АЭС и перемещено в долгосрочные хранилища. С 2013 по 2022 годы будет проходить консервация реакторных установок.
© AFP 2017 / Genya SavilovС 2022 до 2045 года эксперты будут ожидать снижения радиоактивности реакторных установок. За период с 2045 до 2065 годы установки демонтируют, а место, на котором располагалась станция, очистят. Планируется, что в результате реализации программы объект "Укрытие" станет экологически безопасным.
С 2022 до 2045 года эксперты будут ожидать снижения радиоактивности реакторных установок. За период с 2045 до 2065 годы установки демонтируют, а место, на котором располагалась станция, очистят. Планируется, что в результате реализации программы объект "Укрытие" станет экологически безопасным.
© РИА Новости . Евгений КотенкоПерейти в фотобанкЗа прошедшие годы были сделаны многочисленные попытки разобраться с сущностью Чернобыльской аварии и причинами, приведшими к ней. Законченной и экспериментально подтвержденной версии Чернобыльской аварии до настоящего времени не создано.
За прошедшие годы были сделаны многочисленные попытки разобраться с сущностью Чернобыльской аварии и причинами, приведшими к ней. Законченной и экспериментально подтвержденной версии Чернобыльской аварии до настоящего времени не создано.