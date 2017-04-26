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Общество

В Москве почтили память пожарных, погибших в Чернобыле

16:4926.04.2017
(обновлено: 16:53 26.04.2017)
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© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкМероприятия в память жертв чернобыльской катастрофы. Архивное фотоМероприятия в память жертв чернобыльской катастрофы. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Около 2,5 тысяч человек пришли почтить память пожарных, погибших при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, на Митинское кладбище в Москве.

Заброшенная гостиница на территории зоны отчуждения ЧАЭС
© РИА Новости . Стрингер
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Большая свалка. Украина погружается в хаос вместе с Чернобылем
У мемориала памяти граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, собрались ликвидаторы последствий чернобыльской катастрофы, родственники погибших, сотрудники МЧС России, других министерств и ведомств, представители республики Беларусь. Они возложили венки и цветы к мемориалу памяти 28 пожарным, которые погибли в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Выступая на митинге, замглавы МЧС России Павел Барышев сказал: "Катастрофа на Чернобыльской АЭС стала самой крупнейшей техногенной катастрофой ХХ века по масштабам ущерба и последствиям — радиоактивному загрязнению подверглись более 59 тысяч квадратных километров территории, на которой проживало около 3,5 миллионов человек. Последствия могли бы быть намного катастрофичнее, если бы сотни тысяч наших граждан не приняли участие в ликвидации катастрофы и ее последствий".

Россия вспоминает героев Чернобыля
© РИА Новости . Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ Екатеринбурге заложили капсулу времени для потомков в основание памятника ликвидаторам ядерных катастроф.30-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В Екатеринбурге заложили капсулу времени для потомков в основание памятника ликвидаторам ядерных катастроф.
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкВ Великом Новгороде проживают около 3 тысяч человек, пострадавших от радиационного воздействия. Более 1 тысячи новгородцев участвовали в ликвидации аварии на ЧАЭС.30-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
В Великом Новгороде проживают около 3 тысяч человек, пострадавших от радиационного воздействия. Более 1 тысячи новгородцев участвовали в ликвидации аварии на ЧАЭС.
© РИА Новости . Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкЦеремония возложения цветов состоялась в Петрозаводске. Горожане пришли в сквер Собора Александра Невского к памятнику участникам ликвидации Чернобыльской аварии.30-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС
© РИА Новости . Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Церемония возложения цветов состоялась в Петрозаводске. Горожане пришли в сквер Собора Александра Невского к памятнику участникам ликвидации Чернобыльской аварии.
© РИА Новости . Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ капсулу, которую заложили в Екатеринбурге, планируется открыть в 2036 году, в день 50-летия со дня катастрофы. В капсулу помещены список участников ликвидации от Свердловской области и письмо потомкам.30-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В капсулу, которую заложили в Екатеринбурге, планируется открыть в 2036 году, в день 50-летия со дня катастрофы. В капсулу помещены список участников ликвидации от Свердловской области и письмо потомкам.
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкВ двадцатую годовщину аварии на ЧАЭС, 26 апреля 2006 года, в Великом Новгороде был открыт мемориал, увековечивший память новгородцев, скончавшихся в результате чернобыльской аварии, а также ставших жертвами аварии на комбинате "Маяк" в Челябинской области, пострадавших в результате ядерных испытаний на полигонах под Семипалатинском и на Новой Земле, а также на Тоцких учениях в Оренбургской области.30-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
В двадцатую годовщину аварии на ЧАЭС, 26 апреля 2006 года, в Великом Новгороде был открыт мемориал, увековечивший память новгородцев, скончавшихся в результате чернобыльской аварии, а также ставших жертвами аварии на комбинате "Маяк" в Челябинской области, пострадавших в результате ядерных испытаний на полигонах под Семипалатинском и на Новой Земле, а также на Тоцких учениях в Оренбургской области.
© РИА Новости . Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ ликвидации катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции участвовали более 800 тысяч человек, около пяти тысяч из них – жители Свердловской области.30-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В ликвидации катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции участвовали более 800 тысяч человек, около пяти тысяч из них – жители Свердловской области.
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкУчастник митинга памяти, посвященного 30-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС, у памятного знака "Жертвам радиационных катастроф" в Великом Новгороде.30-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС
© РИА Новости . Константин Чалабов
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Участник митинга памяти, посвященного 30-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС, у памятного знака "Жертвам радиационных катастроф" в Великом Новгороде.
© РИА Новости . Макс ВетровПерейти в фотобанкВ Симферополе 26 апреля заложили аллею памяти "Защитникам от радиационной опасности".30-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС
© РИА Новости . Макс Ветров
Перейти в фотобанк
В Симферополе 26 апреля заложили аллею памяти "Защитникам от радиационной опасности".
© РИА Новости . Павел ЛисицынПерейти в фотобанкУчастники торжественного шествия к мемориалу "Жертвам радиационных катастроф Свердловской области" в Екатеринбурге.30-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Участники торжественного шествия к мемориалу "Жертвам радиационных катастроф Свердловской области" в Екатеринбурге.
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкВо Владивостоке живут несколько человек, которые 30 лет назад строили саркофаг реактора ЧАЭС и помогали эвакуировать жителей Чернобыля.30-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Во Владивостоке живут несколько человек, которые 30 лет назад строили саркофаг реактора ЧАЭС и помогали эвакуировать жителей Чернобыля.
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкУ мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" во Владивостоке курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС минутой молчания почтили память погибших ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.30-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
У мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" во Владивостоке курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС минутой молчания почтили память погибших ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
© РИА Новости . Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкИз Карелии в Чернобыль были призваны около 1200 спасателей, из Петрозаводска – около 500 человек. Сегодня в Петрозаводске проживают 218 ликвидаторов последствий катастрофы.30-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС
© РИА Новости . Игорь Подгорный
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Из Карелии в Чернобыль были призваны около 1200 спасателей, из Петрозаводска – около 500 человек. Сегодня в Петрозаводске проживают 218 ликвидаторов последствий катастрофы.
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Он напомнил, что первыми на помощь тогда, 31 года назад, пришли пожарные и войска гражданской обороны. "Тогда они не знали и не задумывались о том, вернутся ли они живыми или нет", — сказал Барышев. По его словам, "последствия могли бы быть намного катастрофичнее, если бы сотни тысяч наших сограждан не приняли участие в ликвидации катастрофы и ее последствий". "Эту трагедию прошлого столетия необходимо помнить во имя тех ребят, которые отдали жизни, спасая других", — сказал замглавы МЧС.

Чернобыльская АЭС, архивное фото
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Чернобыль последней надежды: Киев ради инвестиций готов на все
Траурный митинг завершился маршем роты почетного караула МЧС России, которая отдала честь ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

По данным МЧС, в период с 1986 по 1990 гг. к работам в зоне Чернобыльской АЭС было привлечено свыше 800 тысяч специалистов, рабочих, военнослужащих со всех республик СССР. Свыше 90 тысяч человек за мужество и героизм были награждены высокими государственными наградами, 14 из их числа удостоены званий Героев СССР и Российской Федерации. В настоящее время в медицинском регистре находятся более 600 тысяч ликвидаторов, детей и людей, которым оказывается вся необходимая социальная помощь и поддержка на федеральном уровне.

Чернобыль 30 лет спустя
© РИА Новости . Евгений КотенкоПерейти в фотобанк26 апреля в 1 час 24 минуты в реакторе произошел неконтролируемый рост мощности, который привел к взрывам и разрушению значительной части реакторной установки. В результате аварии в окружающую среду было выброшено сотни миллионов кюри (Ки) радиоактивных веществ. (Радиоактивность вещества равна 1 Ки, если в нём каждую секунду происходит 3,7 радиоактивных распадов).Замер радиационного фона в эвакуированном после аварии на ЧАЭС городе Припять в Чернобыльской Зоне Отчуждения
© РИА Новости . Евгений Котенко
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26 апреля в 1 час 24 минуты в реакторе произошел неконтролируемый рост мощности, который привел к взрывам и разрушению значительной части реакторной установки. В результате аварии в окружающую среду было выброшено сотни миллионов кюри (Ки) радиоактивных веществ. (Радиоактивность вещества равна 1 Ки, если в нём каждую секунду происходит 3,7 радиоактивных распадов).
© REUTERS / Vasily Fedosenko В результате аварии радиацией была загрязнена территория площадью почти 160 тыс. кв. км. Пострадали северная часть Украины, Беларусь и запад России.Волк в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, Белоруссия
© REUTERS / Vasily Fedosenko
В результате аварии радиацией была загрязнена территория площадью почти 160 тыс. кв. км. Пострадали северная часть Украины, Беларусь и запад России.
© РИА Новости . Евгений КотенкоПерейти в фотобанкСразу же после катастрофы погиб 31 человек, а 600 тысяч ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации.В эвакуированном после аварии на ЧАЭС городе Припять в Чернобыльской Зоне Отчуждения
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Сразу же после катастрофы погиб 31 человек, а 600 тысяч ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации.
© РИА Новости . Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПо данным на 1 марта 2011 г. в Российском государственном медико-дозиметрическом регистре было зарегистрировано более 194 тысячи ликвидатора аварии на ЧАЭС, из них с установленной дозой внешнего облучения и датами въезда и выезда в зону радиационно-опасных работ – более 134 тысячи человек.Сотрудник Полесского государственного радиационно-экологического заповедника проводит дозиметрическое обследование территории исследовательской станции Масаны, находящейся в секторе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в Белоруссии
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
По данным на 1 марта 2011 г. в Российском государственном медико-дозиметрическом регистре было зарегистрировано более 194 тысячи ликвидатора аварии на ЧАЭС, из них с установленной дозой внешнего облучения и датами въезда и выезда в зону радиационно-опасных работ – более 134 тысячи человек.
© REUTERS / Gleb GaranichСпустя сутки после аварии правительственная комиссия приняла решение о необходимости эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов. Всего до конца 1986 года из 188 населенных пунктов (включая г. Припять) было отселено около 116 тыс. человек.Кукла в детском саду брошенного города Припять
© REUTERS / Gleb Garanich
Спустя сутки после аварии правительственная комиссия приняла решение о необходимости эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов. Всего до конца 1986 года из 188 населенных пунктов (включая г. Припять) было отселено около 116 тыс. человек.
© РИА Новости . Евгений КотенкоПерейти в фотобанкСовременная территория зоны отчуждения является местом нелегального туризма — сталкерства.В эвакуированном после аварии на ЧАЭС городе Припять в Чернобыльской Зоне Отчуждения
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Современная территория зоны отчуждения является местом нелегального туризма — сталкерства.
© REUTERS / Vasily Fedosenko Зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС постепенно превращается в резерват для жизни редких животных.Орлан-белохвост в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, Белоруссия
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС постепенно превращается в резерват для жизни редких животных.
© AFP 2017 / Genya SavilovВерховная Рада Украины утвердила программу вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС. Согласно программе, Чернобыльская АЭС будет полностью ликвидирована к 2065 году. На первом этапе, с 2010 до 2013 года, ядерное топливо было изъято с АЭС и перемещено в долгосрочные хранилища. С 2013 по 2022 годы будет проходить консервация реакторных установок.Строительные работы на реакторе Чернобыльской АЭС
© AFP 2017 / Genya Savilov
Верховная Рада Украины утвердила программу вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС. Согласно программе, Чернобыльская АЭС будет полностью ликвидирована к 2065 году. На первом этапе, с 2010 до 2013 года, ядерное топливо было изъято с АЭС и перемещено в долгосрочные хранилища. С 2013 по 2022 годы будет проходить консервация реакторных установок.
© AFP 2017 / Genya SavilovС 2022 до 2045 года эксперты будут ожидать снижения радиоактивности реакторных установок. За период с 2045 до 2065 годы установки демонтируют, а место, на котором располагалась станция, очистят. Планируется, что в результате реализации программы объект "Укрытие" станет экологически безопасным.Рабочие в автобусе на строительной площадке возле четвертого блока Чернобыльской АЭС
© AFP 2017 / Genya Savilov
С 2022 до 2045 года эксперты будут ожидать снижения радиоактивности реакторных установок. За период с 2045 до 2065 годы установки демонтируют, а место, на котором располагалась станция, очистят. Планируется, что в результате реализации программы объект "Укрытие" станет экологически безопасным.
© РИА Новости . Евгений КотенкоПерейти в фотобанкЗа прошедшие годы были сделаны многочисленные попытки разобраться с сущностью Чернобыльской аварии и причинами, приведшими к ней. Законченной и экспериментально подтвержденной версии Чернобыльской аварии до настоящего времени не создано.Зона отчуждения Чернобыльской АЭС
© РИА Новости . Евгений Котенко
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За прошедшие годы были сделаны многочисленные попытки разобраться с сущностью Чернобыльской аварии и причинами, приведшими к ней. Законченной и экспериментально подтвержденной версии Чернобыльской аварии до настоящего времени не создано.
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