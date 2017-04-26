Собянин рассказал, куда переселят москвичей из пятиэтажек

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Власти Москвы ко второму чтению в Госдуме внесут в законопроект, регулирующий вопросы по порядку сноса ветхих пятиэтажек и переселению москвичей в новые жилые дома, поправку, гарантирующую жителям право получить новые квартиры в том же районе, в котором они сейчас проживают, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Госдума на прошлой неделе приняла в первом чтении законопроект по регулированию вопросов порядка сноса ветхих пятиэтажек в Москве и переселению москвичей в новые жилые дома.

"В закон ко второму чтению мы внесем такую поправку, где пропишем, что граждане получают жилье в тех районах, в которых они проживают, если они сами не пожелают переселиться в другой район", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

В феврале на встрече с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новой крупномасштабной программе сноса столичных пятиэтажек. В программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.