В столице снизилось количество автоаварий

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Москве уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий, сообщает mos.ru.

"По данным ГИБДД, за три месяца 2017 года число ДТП снизилось на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Мы видим, что водители становятся более дисциплинированными, и с каждым годом нарушений становится меньше", — рассказал руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.

По его словам руководителя, повышение уровня безопасности на дорогах столицы стало возможным благодаря пересмотру работы наземного городского пассажирского транспорта, а также внедрению комплексной схемы организации дорожного движения. Она включает в себя создание парковочного пространства, в том числе для такси, установку дополнительных знаков, ввод одностороннего движения на отдельных улицах, обустройство правоповоротных полос и заездных карманов, перенастройку светофоров, перенос остановок и другие меры.

На московских дорогах также хорошо зарекомендовала себя система "Пит-стоп". Она непрерывно отслеживает и мгновенно передает данные о транспортном средстве, превысившем максимально допустимую скорость более чем на 60 километров в час, ближайшим экипажам ДПС. Те останавливают водителя и составляют протокол. Максимальное наказание за это нарушение — лишение прав на срок до одного года.

Из-за проведения работ по благоустройству центральных улиц в утренние и вечерние часы пик возможны осложнения движения. Основные затруднения ожидаются на Бульварном и Садовом кольце, а также Третьем транспортном кольце. В связи с этим Вадим Юрьев призвал москвичей больше пользоваться общественным транспортом и не использовать центральную часть города для транзитного движения на автомобилях.

Как подчеркнул Вадим Юрьев, уменьшение загруженности городских дорог ожидается только в середине июня, когда начнется сезон отпусков.

Глава ЦОДД напомнил, что этим летом будет проходить Кубок конфедераций ФИФА. С 17 июня по 2 июля футбольные матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань. Во время проведения игр в Москве на Волоколамском шоссе, где находится стадион "Открытие Арена", будет работать выделенная полоса для автобусов.

"Ввод временной выделенной полосы позволит обеспечить транспортную доступность для автобусов с болельщиками", — сказал Вадим Юрьев, отметив, что разработка системы управления пассажирскими перевозками является обязательным требованием ФИФА к организаторам чемпионата.