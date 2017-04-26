Россвязь обвинила "Почту России" в нарушении закона

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Глава Россвязи Олег Духовницкий заявил, что "Почта России" нарушила закон, закрыв пункты коллективного доступа в интернет (ПКД) в малых поселениях.

Во вторник замглавы "Почты России" Инесса Галактионова заявила, что "Почта России" закрыла все 15 тысяч ПКД, которые работали в ее отделениях, из-за отсутствия финансирования. Функционирование ПКД (работали в поселениях от 500 человек) финансировалось из фонда универсальной услуги связи (УУС), куда все операторы отчисляют по 1,2% выручки, наряду с таксофонами и строительством волоконно-оптических линий связи в малые поселения. Ежегодно в фонд собирается около 14 миллиардов рублей, однако в 2016 году "Ростелеком" (генподрядчик этих проектов) недополучил из него 6,9 миллиарда рублей. В связи с этим глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявлял, что все ПКД в стране будут закрыты.

По словам главы Россвязи, закрытие ПКД — нарушение закона "О связи", по которому такие пункты являются универсальной услугой связи и должны присутствовать в поселениях численностью от 500 человек.

"Они нарушают закон, и им придется с этим разобраться", — сказал Духовницкий журналистам.

"Конечно, можно поменять приоритеты (в программе универсальной услуги связи — ред.), в больших городах ПКД невостребованны. Но как "Почта" — нельзя взять и выключить, мы же живем в правовом государстве", — отметил глава Россвязи.

Он отметил, что отсутствие финансирования — "не повод" закрывать ПКД.