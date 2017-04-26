Нарколог рассказал, насколько эффективно принудительное лечение алкоголизма

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Принудительное лечение от наркомании и алкоголизма не приводит к выздоровлению, нужны специальные программы для зависимых преступников в тюрьмах, рассказал РИА Новости психиатр, нарколог Юрий Вяльба.

Ранее "Известия" сообщили, что для внесения в Госдуму подготовлен законопроект о направлении граждан с тяжелой зависимостью от наркотиков или алкоголя на принудительное лечение. Сейчас их госпитализация возможна только при добровольном согласии.

"На мой взгляд, это все бесполезные варианты. Принудительного лечения просто за потребление ни в одной стране мира нет… Лучше не станет, мы уже прошли этап лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП), они показали, что никакого выздоровления у людей, которые проходили принудительное лечение, нет", — сказал Вяльба.

Он отметил, что сейчас уже действует норма, которая позволяет направить человека с наркотической или алкогольной зависимостью на принудительное лечение при совершении преступления.

"Есть колонии специальные для наркоманов, там проводится и лечение. Другое дело, что там пытаются (вылечить) дисциплиной и трудом, но этого недостаточно. Должна быть специальная программа, как, например, в тюрьмах в США: там есть программа "Анонимные алкоголики", "Анонимные наркоманы"… У нас единственная тюрьма, где это присутствует — в Бакале", — добавил эксперт.