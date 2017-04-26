Пробки в Москве могут вырасти до десяти баллов из-за реконструкции улиц

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Пробки в центре Москвы могут вырасти до 9-10 баллов из-за благоустройства улиц, а часы пик могут увеличиться на 1,5 часа, заявил руководитель центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.

"Протяженность участков, где пройдут работы, внутри ТТК в этом году составит почти 53 километра, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом", — сказал Юрьев на пресс-конференции в среду.

В результате увеличения нагрузок на прилегающие улицы ЦОДД прогнозирует пробки до 9 баллов на Тверской улице, до 10 баллов на Садовом и Бульварном кольцах.

Кроме этого, по словам Юрьева, в Москве увеличится продолжительность часов пик на 1-1,5 часа: утренний час пик с 8.00 до 11.00, вечерний — с 17.00 до 20.00. Также ожидается снижение средней скорости движения в центре почти в два раза — до 15 км/ч.

Власти города настоятельно рекомендуют автомобилистам во избежании потери времени пользоваться общественным транспортом, который уже готов к дополнительной нагрузке. Для транзитных поездок на машине через центр Москвы ЦОДД советует пользоваться ТТК.

Масштабный проект благоустройства "Моя улица" первоначально подразумевал фактическую реконструкцию почти всех московских улиц (около 3,5 тысячи). В 2015 году власти привели в порядок 47 улиц, в 2016 году — 59. В 2017 году в программу вошло более 80 городских территорий, в частности, планируется облагородить район строящегося парка "Зарядье", завершить реконструкцию Садового и Бульварного колец и Тверской улицы. Также в Москве появится новая площадь – Хохловская и благоустроенная площадь Тверской заставы.