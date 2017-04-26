Роскомнадзор заблокировал девять тысяч "суицидальных" аккаунтов в 2017 году

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости/Прайм. Роскомнадзор с начала года заблокировал около 9 тысяч аккаунтов и личных страниц пользователей, пропагандирующих суицид, заявил на форуме безопасного интернета замруководителя ведомства Вадим Субботин.

"С января 2017 года совместно с российскими социальными сетями нами было заблокировано почти 9 тысяч аккаунтов и личных страниц пользователей, вовлекающих подростков в игру со смертью", — сказал он, отметив, что ведомство взаимодействует и с администрациями зарубежных соцсетей.

"Это и Instagram, и Twitter, и Facebook… Почти тысяча групп и личных страниц были удалены с зарубежных площадок", — сказал он.

Субботин отметил, что с начала года Роскомнадзор ведет комплексную работу по борьбе с "группами смерти" и смог достичь определенных результатов.

"Организован круглосуточный мониторинг серверов, причем в фокусе внимания оказались группы и сообщества, пропагандирующие суициды… Скорость удаления "суицидальных" страниц и аккаунтов достигла от 1 до 3 часов… Нам удалось остановить рост таких групп. Если раньше они достигали 30 тысяч человек, на сегодняшний день их максимум 30 человек, они не успевают набрать популярность до того, как их заблокируют", — пояснил он.

Замглавы ведомства добавил, что в ходе работы по ликвидации таких аккаунтов "возникли определенные сложности с оценкой содержания групп", однако в сотрудничестве с ведущими вузами России ведомство подготовило "действенный мониторинг по определению суицидального контента", который ведется в настоящее время.

Субботин подчеркнул, что общение администратора "групп смерти" и ребенка в социальных сетях "из онлайна всегда перетекает в офлайн". "И здесь Роскомнадзор полностью поддержал тот законопроект, который был разработан на площадке Госдумы, вводящий новый состав преступлений и довольно жесткую за него ответственность", — сказал он.