Система "Пит-стоп" в Москве показала эффективность, заявили в ЦОДД

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Новая система фиксации превышения скорости "Пит-стоп", которая перешла в Москве на постоянный режим работы, показала свою эффективность, ее функционал может быть расширен, заявил руководитель центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев на пресс-конференции в среду.
"Система зарекомендовала себя очень хорошо, она призывает к порядку наиболее опасных субъектов. В городе активно развивается система фотофиксации, и ее главный результат снижение аварийности", — сказал Юрьев.
"Сейчас мы думаем, как эту систему развивать", — сказал руководитель ЦОДД, добавив, что пока "Пит-стоп" будет следить за скоростью автомобилистов.