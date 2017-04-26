Система "Пит-стоп" в Москве показала эффективность, заявили в ЦОДД

Автомобили на Тверской улице в Москве во время ее реконструкции. Архивное фото

Автомобили на Тверской улице в Москве во время ее реконструкции. Архивное фото

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Новая система фиксации превышения скорости "Пит-стоп", которая перешла в Москве на постоянный режим работы, показала свою эффективность, ее функционал может быть расширен, заявил руководитель центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев на пресс-конференции в среду.

Система непрерывно отслеживает автомобили, превысившие максимально допустимую скорость более чем на 60 километров в час, и передает их данные ближайшим экипажам ДПС. "Пит-стоп" автоматически определяет маршрут движения нарушителя и принимает решение о необходимости его преследования и задержания. Максимальное наказание за это нарушение — лишение прав на срок до 1 года.

"Система зарекомендовала себя очень хорошо, она призывает к порядку наиболее опасных субъектов. В городе активно развивается система фотофиксации, и ее главный результат снижение аварийности", — сказал Юрьев.

Он привел пример, когда в прошлые выходные на одной из центральных набережных Москвы благодаря системе "Пит-стоп" был задержан нарушитель, который передвигался по городу со скоростью 193 км/ч.

"Сейчас мы думаем, как эту систему развивать", — сказал руководитель ЦОДД, добавив, что пока "Пит-стоп" будет следить за скоростью автомобилистов.