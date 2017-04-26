Путин: нельзя силой расселять людей из московских пятиэтажек

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о расселении пятиэтажных домов в Москве, заявил, что ничего не может быть навязано силой, права граждан должны быть соблюдены.

Президент РФ напомнил, что цель законопроекта заключается в том, чтобы улучшить жилищные условия людей, которые проживают в разваливающихся домах.

"Но, безусловно, это должно быть сделано таким способом, такими инструментами и средствами, которые не нарушают прав граждан, прежде всего права на собственность", — сказал Путин на совещании с членами кабмина.

Он подчеркнул, что все предложения должны быть реализованы на основе добровольного согласия граждан.

"Повторяю еще раз, ничего не может быть навязано силой. И права граждан должны быть полностью соблюдены, поэтому я прошу правительство принять во внимание и, работая, с депутатами Государственной Думы, обеспечить прохождение такого закона, который бы эти права граждан обеспечивал. Хочу сразу сказать, что ничего, что нарушает законы, действующие на сегодняшний день, и права граждан, подписано мною быть не может. Прошу эту тему проработать как следует, досконально, в том числе в диалоге с общественностью", — заявил Путин.