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Общество

Мизулина рассказала о связи порнозависимости с бесплодием

13:3226.04.2017
(обновлено: 14:11 26.04.2017)
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© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкЧлен Совета Федерации Елена Мизулина на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фотоЧлен Совета Федерации Елена Мизулина на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Тридцать процентов детей, страдающих порнозависимостью, становясь взрослыми, страдают бесплодием, сообщила сенатор Елена Мизулина, сославшись на результаты исследований.

По ее словам, порнография представляет большую опасность для подрастающего поколения.

"Сегодня специалисты говорят о том, что мы имеем дело с формированием нового вида интернет-зависимости, сопоставимого с наркозависимостью — это порнозависимость. И мало того, что меняется характер личности, мышление, поведение такого ребенка, когда он становится взрослым, 30 процентов, трое из десяти, они страдают бесплодием, есть уже такие исследования", — пояснила она на форуме безопасного интернета.

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Сенатор предложила создать в России защищенную интернет-среду, безопасную для детей – "детский интернет". Мизулина упомянула авторов закона, предусматривающего создание в стране информационной системы "Контингент обучающихся", которая содержит сведения об образовательных организациях и успеваемости учеников. По ее словам, они "говорят, что можно, и только в России, создать такую среду, такую универсальную базу со всеми персональными данными от рождения на всю оставшуюся жизнь, которую никто не сможет вскрыть, даже американцы".

"Если можно создать защищенную среду с персональными данными, давайте создадим для детей детский интернет, который действительно защищен, где родители могут не беспокоиться за то, что в этом интернете ребенок будет общаться, будет смотреть ресурсы, получать информацию, играть, и это не будет его растлевать, не будет формировать агрессивное отношение к родителям", — предложила сенатор.

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Она напомнила присутствующим о так называемых "группах смерти", которые сегодня угрожают детям в интернете.

В последнее время в соцсетях активно распространяется виртуальная игра, которая склоняет детей к самоубийству. Подростки начали делиться несколькими хэштегами, которые отсылают к так называемым "группам смерти", ставшим причиной нескольких суицидов.

Ранее председатель комиссии Совета законодателей по информационной политике Владимир Киселев отмечал, что в Госдуме на рассмотрении находятся два законопроекта, позволяющие серьезно улучшить ситуацию с безопасностью детей в интернете, в том числе законопроект о введении уголовной ответственности за склонение к суициду и создание "групп смерти".

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Общество
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
fortunaboy
Это что за исследования такие? она сама придумала?
13:50
26.04.2017
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Ричард Келлер
Небось испытывала на себе ....
13:55
26.04.2017
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