Борьба с коррупцией невозможна без поддержки общества, считает Нарышкин

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Власти должны делать ставку на неравнодушных и конструктивно настроенных граждан при борьбе с коррупцией в стране, считает директор Службы внешней разведки, постоянный член Совбеза РФ Сергей Нарышкин.

Он отметил, что проблемы коррупции невозможно решать извне — это государственная функция и приоритетная национальная задача. Эффективная борьба с коррупцией невозможна без поддержки гражданского общества, констатировал он.

"Поэтому задача органов власти всех уровней не просто прислушиваться к информации небезразличных граждан, но и активно привлекать к антикоррупционным действиям патриотично и, подчеркну, конструктивно настроенных активистов", — сказал Нарышкин на шестом Евразийском антикоррупционном форуме.

В качестве примера привел работу Общероссийского народного фронта, деятельность которого имеет "серьезную антикоррупционную направленность".