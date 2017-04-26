Онищенко поддержал запрет на производство алкогольных энергетиков

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил РИА Новости, что поддерживает запрет на производство и продажу в России алкогольных энергетиков и предлагает запретить их полностью – как алкогольные, так и безалкогольные.

Как сообщила в среду газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минфина России, ведомство подготовило законопроект о запрете производства и продажи в России алкогольных энергетиков. Запрет будет касаться "производства и оборота алкогольной продукции с содержанием этилового спирта крепостью менее 22% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества". Исключение предлагается сделать лишь для производства напитков для оборота за пределами страны и экспортных продаж.

"Я полностью солидаризируюсь с Минфином и восхищаюсь их гражданской, человеколюбивой, вызывающей всеобщее уважение и почтение позицией. Но запрет на энергетики должен быть. В том числе, кстати, не только на алкогольные. Я бы пошел дальше и полностью запретил бы производство алкогольных энергетиков на территории нашей страны, даже если напиток пойдет только на экспорт", — сказал Онищенко РИА Новости.

Он подчеркнул, что в противном случае страна будет нести имиджевые потери, так как другие страны, куда будут поставляться эти напитки, начнут заявлять о том, что у себя мы их запретили, а к ним поставляем.

"Мы же должны думать и об имидже нашей страны. Не обеднеет наша алкогольная мафия", — отметил депутат.

Онищенко с большим воодушевлением воспринял информацию о подготовке Минфином этого законопроекта.

"Я бы ратовал за то, чтобы тех работников Минфина и его руководство, которое выступает с этой идеей, канонизировать при жизни и возвести к лику, ну если не святых, то к лику выдающихся мыслителей и гуманистов нашего современного российского отечества. Это, безусловно, важная и нужная идея, хоть и пришедшая с опозданием", — сказал парламентарий.