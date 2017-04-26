Переселение из сносимых хрущевок начнется осенью 2017 года

МОСКВА, 26 апр — РИА Недвижимость. Первые переселенцы из сносимых хрущевок переедут уже осенью, сообщил в среду на встрече с жителями Рязанского района и Кузьминок мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, часть домов будет переселяться в уже имеющийся жилой фонд.

"Уже осенью первые переселения будут произведены", — сказал он.

Собянин отметил, что назвать сроки реализации программы в настоящий момент невозможно. При этом он подчеркнул, что строительство будет вестись быстро, но без потерь в качестве. По его словам, сегодня по действующему законодательству от начала строительства до переселения проходит около трёх лет, но разрабатываемый сейчас законопроект предполагает сокращение процедур, чтобы сроки уменьшились вдвое.

Власти Москвы готовят крупномасштабную программу реновации столичного жилфонда. В программу сноса предполагается включить в первую очередь пятиэтажные "хрущевки" — 25 миллионов квадратных метров (около 8 тысяч домов). Планируется, что предварительные списки домов, попадающих в программу, могут появиться в начале мая.