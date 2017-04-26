В Госуму внесли законопроект об уголовном наказании за похищение невест

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Народное собрание республики Ингушетия внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за похищение человека с целью вступления в брак с максимальным наказание до трех лет лишения свободы, следует из думской электронной базы данных.

Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить статьей 126.1 "Похищение человека с целью вступления в брак".

Так, за похищение человека с целью вступления в брак предлагается наказывать принудительными работами на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.