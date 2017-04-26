Собянин пообещал построить взамен пятиэтажек монолитные дома

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что не менее половины домов, которые построят в ходе реновации жилого фонда города, будут монолитными.

"Не менее половины домов, а то и больше, будут монолитными", — сказал он в среду на встрече с жителями Кузьминок и Рязанского района.

Мэр отметил, что новые дома не будут однообразными, их планируется возводить по индивидуальным проектам.

При строительстве же панельных домов, будут использоваться только новые, модернизированные серии с магазинами на первых этажах, рассказал Собянин, подчеркнув, что ранее власти столицы уже запретили строить жилье из устаревших панелей.

Власти Москвы готовят крупномасштабную программу реновации столичного жилфонда. В программу сноса предполагается включить в первую очередь пятиэтажные "хрущевки" — 25 миллионов квадратных метров (около 8 тысяч домов). Планируется, что предварительные списки домов, попадающих в программу, появится в начале мая.