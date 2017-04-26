Собянин пообещал построить взамен пятиэтажек монолитные дома

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что не менее половины домов, которые построят в ходе реновации жилого фонда города, будут монолитными.
Мэр отметил, что новые дома не будут однообразными, их планируется возводить по индивидуальным проектам.
При строительстве же панельных домов, будут использоваться только новые, модернизированные серии с магазинами на первых этажах, рассказал Собянин, подчеркнув, что ранее власти столицы уже запретили строить жилье из устаревших панелей.