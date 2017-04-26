Для получателей "дальневосточного гектара" стартовало льготное кредитование

ВЛАДИВОСТОК, 26 апр – РИА Новости. Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) совместно с "Почта Банком" запустили льготное кредитование для получателей "дальневосточного гектара", сообщает Минвостокразвития РФ.

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Отмечается, что заявки на кредит принимаются и рассматриваются в режиме онлайн на сайтах "Почта банка", ФРДВ, Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК).

"До конца года ФРДВ и "Почта Банк" направят на льготное кредитование граждан, получивших в безвозмездное пользование участки на Дальнем Востоке, до 3 миллиардов рублей. Ставка по кредитам — 8,5-10,5% годовых и зависит от результатов скоринговой оценки заемщика. Сумма кредита — от 3 до 600 тысяч рублей. Сроки кредитования — от 6 до 60 месяцев. Кредиты доступны гражданам, которые подали заявку на гектар на сайте НаДальнийВосток.рф и уже получили номер земельного участка или оформили договор безвозмездного пользования", — говорится в сообщении.

После одобрения заявки "Почта Банком" в течение 30 календарных дней гражданин может обратиться в магазины-партнеры банка и выбрать любые товары в рамках лимита. Все расчеты проводятся в безналичной форме.

В проекте участвуют магазины оборудования, электроинструмента, автотехники, строительных материалов (кирпич, пено- и газоблоки, окна, двери). Также к программе льготного кредитования уже присоединились компании, оказывающие услуги по строительству домов. Ассортимент товаров и перечень поставщиков указаны на официальном сайте программы и будут расширяться. "Почта Банк" ведет переговоры с несколькими десятками компаний из разных регионов Дальнего Востока.

"В качестве партнеров программы мы привлекли уже более 100 торговых точек на Дальнем Востоке — от крупных розничных сетей до небольших ИП. Программа полезна не только для активных людей, получивших дальневосточный гектар, но и для самих дальневосточных предпринимателей, которые получили всероссийскую площадку для маркетинга своих товаров и возможность для расширения бизнеса", — говорит генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.

Первого февраля стартовал третий этап реализации закона о "дальневосточном гектаре", по которому любой россиянин может стать обладателем участка земли на Дальнем Востоке. Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в ДФО. Участок предоставляется на 5 лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через 5 лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.