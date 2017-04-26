Вера и туризм. Как возрождают родовое село первого русского политэмигранта

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Антон Размахнин. В селе Курба Ярославской области идет восстановление уникальной церкви XVIII века. Жители и добровольцы считают это началом возрождения села, находящегося в кризисе. Как церковь может вытянуть Курбу из депрессии — в материале РИА Новости.

Опереться на туризм

Казанская церковь в Курбе была освящена в 1770 году, когда село принадлежало известнейшей фамилии Нарышкиных — родственников матери Петра I. Планировка этого храма совершенно уникальна — аналогов нет во всем мире. Внутри уцелели фрески XVIII столетия. Именно поэтому курбовчане надеются, что отреставрированная церковь станет локомотивом развития села, основой целого туристического комплекса. На туризм в Курбе хотят опереться после того, как пришел в упадок когда-то знаменитый на всю страну животноводческий агрокомплекс.

© Антон Размахнин Курба - большое и когда-то богатое село. В нем и сейчас есть главное для жизни - школа, амбулатория, библиотека. © Антон Размахнин Курба - большое и когда-то богатое село. В нем и сейчас есть главное для жизни - школа, амбулатория, библиотека.

После литургии, отслуженной 22 апреля в селе Васильевском, что в трех километрах от Курбы, митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон объявил о согласии епархии на восстановление Казанской церкви в Курбе как действующей. Она пока что будет "филиалом" Спасского храма в Васильевском.

Сбором необходимых средств занялся столичный благотворительный фонд "Белый ирис". Его сотрудники оживили надежды курбовчан на лучшую жизнь.

Вместо свинокомплекса

Кого в Курбе ни спроси — продавщицу в магазине, школьников, просто прохожих, — все скажут: красивая церковь. Для коренных жителей села еще и родовая: здесь до закрытия храма в 1939 году молились деды и прадеды. По сути, в этом древнем торговом селе есть две достопримечательности: имя мятежного князя Андрея Курбского, здешнего владетеля, перебежавшего от Ивана Грозного в Литву, и древняя церковь. Но от князя, что немудрено, ничего не сохранилось, а храм — вот он, почти целехонек.

"На самом деле Курба много чем гордится и много что может показать гостям, — говорит Елена Белова, заведующая краеведческим музеем при Курбской средней школе. — И знаменитое ярославское купечество оставило здесь свои следы, и наш совхоз — один из лучших в области, миллионер, и героизм курбовчан в Великой Отечественной войне. Но ядром будущего туристического маршрута, конечно, должна стать наша церковь".

Она стоит в самом центре села, рядом с автобусной остановкой (еще недавно это была автостанция, сейчас ее упразднили). Рядом — изящная огромная колокольня в типичном для Верхней Волги стиле, небольшая часовня конца XIX века и теплая Воскресенская церковь. Часовня — единственный элемент "церковного островка", который действует и сейчас, а в теплой церкви в советское время был сельский Дом культуры.

© Антон Размахнин Воскресенская церковь в Курбе, бывший сельский дом культуры. Ныне - в запустении, хотя помещений для музея и воскресной школы в селе отчаянно не хватает © Антон Размахнин Воскресенская церковь в Курбе, бывший сельский дом культуры. Ныне - в запустении, хотя помещений для музея и воскресной школы в селе отчаянно не хватает

"Ходили туда на танцы, кино смотрели, — вспоминают пожилые курбовчане. — Что это церковь была, даже не задумывались". С 1996 года ДК не действует, закрыт из-за аварийного состояния. Говорят: умер энтузиаст-директор, все и кончилось. Сейчас двери распахнуты настежь, внутри полный разгром и гуляет ветер.

Очагов культуры, как говорили в советское время, в Курбе сейчас осталось два: школа и библиотека. Первая — кирпичное здание 1970-х годов постройки, вторая разместилась в обычной деревянной двухэтажке. Обе — насколько это возможно при имеющихся бюджетах — в идеальном порядке.

Именно культурные работники Курбы решили сейчас взять инициативу в свои руки и построить в селе туристический кластер. Потому что с другими источниками процветания в селе пока проблема. Был совхоз — знаменитый, животноводческий. Молочная ферма и свинокомплекс, поставлявший, как гордятся курбовчане, поросят для кремлевского стола. Но "купили москвичи, а настал кризис, так забросили, все разорилось, нет больше в Курбе работы". Денег на возрождение товарного хозяйства нет, держаться надо, решили попробовать хотя бы туризм.

Роскошь запустения

Сейчас Казанская церковь стоит с наполовину разрушенными куполами, разбитыми окнами и разрушенным крыльцом. Чтобы никто не залезал внутрь, проемы прикрыли дощатыми щитами. Внутри вольготно живут голуби и галки — летают себе там, в недосягаемой высоте, под куполом. На стенах и сводах еще остались росписи, не в древнерусском стиле, а соответственно времени постройки — барокко. Высоко под сводами качаются доски — остатки большого иконостаса, "ободранного" десятилетия назад. А на полу поверх плотно утоптанной кирпичной крошки — чешуйки росписи, падающие со сводов…

"На вид фрески, может быть, и неплохо выглядят, но смотрите, как осыпаются! — говорит культуролог, профессор Ярославского педуниверситета Татьяна Юрьева. — Здесь нужна немедленная консервация, иначе мы можем просто потерять росписи в ближайшие годы! А стены, конечно, крепкие, еще постоят. Думаю, что сохранился и чугунный пол — если как следует разгрести строительный мусор".

На проект консервации церкви нужно полтора миллиона рублей, еще около 30 миллионов — на саму консервацию. Такой сейчас порядок цен на услуги профессиональных лицензированных в Минкультуры реставраторов. Само восстановление — это уже сотни миллионов. Взять и восстановить храм "хозяйственным способом" — и неграмотно (можно погубить росписи), и попросту запрещено. Поэтому работа очень долго не двигалась.

© Антон Размахнин Внутри Казанской церкви в Курбе пока еще уцелели уникальные росписи. Но если не начать работы по консервации прямо сейчас, дни их сочтены © Антон Размахнин Внутри Казанской церкви в Курбе пока еще уцелели уникальные росписи. Но если не начать работы по консервации прямо сейчас, дни их сочтены

"Попытки восстановить церковь были еще на исходе советской власти, в 1980-х годах, — рассказывает настоятель Спасской церкви в Васильевском о. Иоанн (Лозан), именно он теперь возглавляет и Казанскую церковь. — Тогда восстановлением занимался совхоз, он был богатым и успешным. Удалось перекрыть крышу, поставить леса. Потом началась разруха, леса разобрали на дрова. Денег продолжать работы не было".

Когда по всей округе храмы передавались церкви, в них еще посреди руин и строительных лесов начинались службы, приходская жизнь — и потихоньку все налаживалось, восстанавливалось. А в Курбе Казанскую церковь начинали восстанавливать еще "по-советски" — как памятник архитектуры. И поэтому приход с самого начала не организовали, а потом люди уже как-то и разуверились.

© Ирина Жилина Литургия в храме Всемилостивейшего Спаса в селе Васильевском © Ирина Жилина Литургия в храме Всемилостивейшего Спаса в селе Васильевском

"Хотите верьте, хотите нет, а сейчас все началось с того, что в 2013 году на праздник Казанской иконы мы решили отслужить там литургию, — рассказывает отец Иоанн. — Обычно просто ходили крестным ходом из Васильевского, а в тот раз привезли все, что нужно для службы, и отслужили как надо. И почти сразу начали люди интересоваться, предлагать помощь, собирать деньги…"

Внешний импульс

Именно ради сбора денег на Казанскую церковь в Курбе был организован благотворительный фонд "Белый ирис". Москвичка Ольга Шитова, его основатель и директор, говорит: выросла в Брянской области, где после войны осталось очень мало храмов, и потому всегда хотела защищать и восстанавливать сельские церкви. А в 2014 году ушла из сферы недвижимости и решила открыть фонд. Организация работает ровно год, с конца апреля 2016 года.

"В Курбе, безусловно, очень многие будут ходить в Казанскую церковь, — уверена Ольга. — И практически все поддерживают ее восстановление, даже атеисты. Это главный памятник, главная историческая ось всего села".

Внешний импульс, по словам Шитовой, потребовался потому, что сами курбовчане после неудачных попыток восстановить храм уже выгорели, не верят в такую возможность. На самом деле, она есть: сейчас на консервацию храма средства собираются через фонд, а затем — когда наступит черед реставрации — Казанская церковь, вполне возможно, войдет в госпрограмму. Для этого ведутся переговоры о включении храма в Курбе в список объектов культурного наследия федерального значения.

© Ирина Жилина В Курбской сельской библиотеке готовы встретить туристов © Ирина Жилина В Курбской сельской библиотеке готовы встретить туристов

Тогда в Курбе появился бы настоящий культурный и туристический кластер: возрожденная Казанская церковь, колокольня и культурно-музейный центр, в который после ремонта можно превратить Воскресенскую церковь. В Курбу тогда из Васильевского вернется чудотворная икона Казанской Божией Матери, обретенная именно здесь в XVI веке (и в честь которой назван сам храм). А краеведческий музей из школьного станет общедоступным.

Но до этого Казанской церкви с ее уникальными фресками нужно еще дожить.

Координаты и реквизиты благотворительного фонда "Белый ирис" можно узнать на сайте фонда.