На фестивале "Московская весна" проведут бесплатные экскурсии по городу

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В рамках фестиваля "Московская весна" в столице проведут более 30 тематических экскурсий, сообщает портал mos.ru.

Во время пеших прогулок по главным улицам города экскурсоводы покажут здание, в котором работали герои фильма "Служебный роман", и проведут по переулкам Арбата, где гуляли персонажи романа "Мастер и Маргарита". Также посетители услышат интересные факты об именитых столичных гостиницах XVII-XIX веков.

Экскурсии будут проходить каждый день с 28 апреля по 8 мая днем и вечером. Попасть на них можно будет бесплатно и без предварительной регистрации. Чтобы прогуляться с гидом, нужно подойти к началу экскурсии на одну из фестивальных площадок — на Новом Арбате или в Столешникове переулке.

Расписание и список бесплатных экскурсий можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.