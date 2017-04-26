В Замоскворечье откроется выставка нового музейно-театрального центра

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. С 27 апреля по 31 мая в здании бывшей медсанчасти № 32 на Татарской улице столицы откроется новая экспозиция будущего музейно-театрального центра, посвященная театральным художникам, сообщает mos.ru.

Посетители смогут увидеть фотографии, видеоинсталляции и даже комиксы к спектаклям российских театров. Также перед гостями предстанут различные театральные декорации, макеты и эскизы к ним. Например, эскизы костюмов, фотографии, коллажи и даже комиксы к спектаклю "Идиотология" по роману Ф.М. Достоевского "Идиот".

Сам центр, в котором появится музей российской эстрады, откроется в 2018 году. Новый музей расскажет об истории развития этого жанры в нашей стране. Посетителям покажут, как зарождалась отечественная эстрада в первых кабаре-клубах на рубеже XIX-XX веков. В музее будут представлены экспозиции, посвященные жизни и творчеству представителей отечественной сцены: Аркадия Райкина, Леонида Утесова, Клавдии Шульженко и многих других. Посетители увидят как экспонаты из коллекции Алексея Бахрушина, основателя Театрального музея, так и материалы о советской и современной российской эстраде.

В 2019 году территория вокруг музея превратится в музейно-театральный квартал. Там появится летняя эстрада, где можно будет проводить мероприятия в теплое время года. Со стороны Садового кольца организуют зону для прогулок и отдыха в виде французского партера с цветниками.