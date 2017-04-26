Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей до конца недели

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сильные дожди начнутся в Москве в среду вечером и продолжатся с перерывами практически до конца недели, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"Уже сегодня вечером начнутся дожди, которые с перерывами будут продолжаться практически до конца недели. Через столичный регион будет проходить атмосферный фронт, который поделит Московскую область на две части: на севере будет холодно, температура порядка +10 градусов в дневные часы, а вот на юге днем может быть даже до 18-19 градусов тепла", — сообщил специалист "Фобоса".

По данным погодного центра, этот фронт будет колебаться, из-за чего в какие-то дни в регионе будет заметно теплее, в другие — температура будет понижаться в зоне атмосферного фронта, облаков будет много, поэтому дожди временами сильные. Уже в ближайшие сутки может выпасть практически половина от месячной нормы осадков, которая в апреле составляет 44 миллиметра.

"Уже сегодня ночью и завтра в течение дня мы ожидаем значительное количество осадков… примерно до 20 миллиметров возможно в течение суток", — добавил собеседник агентства.